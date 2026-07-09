Raritní kousky odevzdané v Plzeňském kraji ve zbraňové amnestii skončí v muzeu

Některé unikátní zbraně odevzdané v Plzeňském kraji ve zbraňové amnestii, skončí v muzeu. Lidé v kraji za půl roku odevzdali na policii 417 zbraní a tisíce kusů střeliva. Mezi odevzdanými zbraněmi je například více než sto let stará americká malorážka, britský samopal používaný při pražském povstání nebo německá signální pistole. S některými zbraněmi se policisté setkali poprvé, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Ondřej Hodan.
"Zaznamenali jsme i několik opravdových unikátů - tím prvním byla dvouhlavňová signální pistole vyráběná v roce 1936 v německém Suhlu jen a pouze pro potřeby Luftwaffe. S takovým kouskem se policisté setkali vůbec poprvé," uvedl mluvčí. Odevzdaná pistole je ale podle něj velice poškozená a různě upravovaná.
Dalším unikátem byl odevzdaný britský samopal Sten MKII, který se podle průzkumu policistů stal součástí bojů na pražských barikádách při povstání v květnu 1945. "Díky tomu se dostane do muzea, kde si ho budou moci návštěvníci prohlédnout," řekl Hodan.
Třetí zajímavostí byla opakovací malorážka ze Spojených států amerických. Byla s největší pravděpodobností vyrobena mezi lety 1914 až 1915 v North Haven ve státě Connecticut. "Má vcelku unikátní systém nabíjení a zásobníku a dle Centrálního registru zbraní se jedná o jediný kus v České republice," dodal mluvčí.
Amnestie začala 1. ledna a skončila 30. června. Kromě zbraní a střeliva lidé odevzdali také deset kusů munice, k níž musel vždy být přivolaný policejní pyrotechnik. Do kategorie munice se řadí například dělostřelecká munice, ruční granáty, cvičné granáty, rakety, raketové střely či letecké pumy.