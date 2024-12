Nové RegioFoxy budou od neděle jezdit mezi Klatovy a šumavským Alžbětínem

Českým drahám, které na západě Čech zajišťují většinu regionálních spojů objednávaných Plzeňským krajem i rychlíků v režii státu, měl polský výrobce PESA letos dodat 10 nových vlaků s motory Rolls-Royce.

„Aktuálně jich je dodaných osm, ty stačí k pokrytí plánovaných výkonů. Devátá jednotka bude dodaná do Vánoc, poslední na začátku roku 2025. Zpoždění bylo způsobené záplavami v Polsku,“ vysvětlil Filip Medelských z Českých drah.

Nové RegioFoxy budou zajišťovat vlaky nejen mezi Klatovy a Alžbětínem na českoněmecké hranici, ale také některé sezonní spěšné vlaky z Plzně na Šumavu. Stejné jednotky jezdí také na tratích z Radnic na Rokycansku přes Plzeň do Bezdružic na Tachovsku.

Jako první začaly tyhle nové vlaky jezdit o prázdninách z Plzně do Mladotic a Žihle, další dodané se objevily na lokálce z Rokycan do Nezvěstic.

Z nových jízdních řádů vyplývá, že zůstala zachovaná většina dosavadních spojů, maximálně se jejich příjezdy a odjezdy do stanic posunuly o několik minut.

Velké změny nenastanou

Petr Pošta z Českých drah uvedl, že kraj si u nich objednal na další rok stejné množství kilometrů, jako dosud.

„Dva nové páry vlaků rozšíří o víkendech a svátcích v letní sezoně nabídku mezi Blatnou a Nepomukem. Na trati 176 Radnice - Plzeň bude osobní vlak odjíždějící z Radnic ráno v 6. 24 hodin nově prodloužený až do stanice Plzeň-Křimice. V úseku Plzeň – Hlavní nádraží Plzeň - Křimice, kam přijede v 7.25 hodin, bude jezdit v pracovních dnech kromě vánočních a letních prázdnin,“ popsal Pošta.

Vlak se bude vzápětí vracet z Křimic zpátky na plzeňské Hlavní nádraží, z Křimic bude odjíždět minutu po půl osmé.

Žádné větší změny nečekají hodně využívanou linku Pňovany – Plzeň – Horažďovice předměstí, kterou provozuje Arriva. Velké změny nejsou ani u dopravce GW Train regio, který od loňského prosince zajišťuje pro kraj osobní vlaky na lokálních tratích Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy a Klatovy – Domažlice.

Od poloviny května do poloviny října bude GW Train regio provozovat o sobotách turistický vlak Český les určený i pro cyklisty, který ráno pojede z Plzně do Boru na Tachovsku s konečnou v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, v podvečer se vrátí do Plzně.

Seškrtané víkendové autobusové spoje mezi Plzní a Sušicí

I autobusy najedou pro kraj v příštím roce stejné množství kilometrů, jako letos. Společnost POVED, která pro kraj organizuje veřejnou dopravu, seškrtala v nových jízdních řádech spoje, kterými dlouhodobě nikdo nejezdil. Experti sestavující jízdní řády měli jednoznačná čísla, autobusy jsou vybavené automatickými počítadly cestujících.

„Na některých linkách se v novém jízdním řádu upravovaly příjezdy a odjezdy autobusů, aby lépe navazovaly přestupy mezi autobusy a vlaky,“ uvedl dopravní specialista Martin Fencl.

V nových jízdních řádech jsou výrazně seškrtané víkendové spoje mezi Plzní a Sušicí na lince 462, kterými téměř nikdo nejezdil. O víkendech je pětkrát denně nahradí zřejmě mikrobus mezi Plánicí na Klatovsku a vlakovým nádražím v Blovicích. V pracovních dnech zůstane počet spojů stejný jako nyní.

Na léto si kraj naopak objednal posílení spojení ze Sušice směrem na Srní, na některé spoje bude nasazovaný i velkoprostorový autobus pro 110 cestujících. Na Plzeňsku přibudou o víkendech autobusy z Plzně přes Losinou a Chválenice do Chlumu a Vlčtejna na lince 422, interval se zkrátí na dvě hodiny.

Na Rokycansku budou o víkendech autobusy na lince Rokycany – Radnice nově zajíždět k rokycanské nemocnici. V nových jízdních řádech přibylo spojů, kdy vybrané autobusy zajedou do některých obcí jen po předchozím zavolání.

Jízdné v krajském tarifu zůstává nezměněné. Například jednorázová jízdenka pro dospělého z Plzně do Železné Rudy vyjde dnes i po změně jízdních řádů v příštím týdnu na 84 korun, ukázal kalkulátor jízdného na stránkách POVED.

