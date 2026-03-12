V Plzni vznikne unikátní gondolový most, další lávka spojí sportovní areály

Dvě nová místa k překonání řek vzniknou letos v Plzni. Pod soutokem Radbuzy a Úhlavy se pracuje na lávce na cyklostezce, která spojí dva sportovní areály Škoda sport park pod vodárnou a Škodaland u přehrady v Českém údolí. Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který umožní překonat Mži.
Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který umožní překonat Mži. | foto: Město Plzeň

Místo připravené pro budoucí lávku, která překročí řeku Radbuzu v...
Budoucí podoba lávky vytvořená pomocí AI, která propojí Zborovskou ulici se...
Transbordér je v podstatě zavěšená klec, kterou pasažéři pohánějí ručně přitahováním lana. Podobné zařízení zatím existuje v Česku jen v Chrastavě na Liberecku.

Autorem návrhu pro Plzeň je architekt Petr Tej, který se například podílel na návrhu Štvanické lávky v Praze. Nosná konstrukce transbordéru bude ze speciálního odolného a bezúdržbového betonu. Stavba může začít ještě letos a v tomto roce by mohla být i dokončena.

Plzeň by chtěla na cyklostezce gondolový most, lávka by vyšla draho

Architekt Petr Tej připomenul, že gondolové mosty často sloužily v 19. století například v přístavu v Marseille. „Potom došlo k renezanci tohoto typu přepravy tam, kde jsou třeba příhraniční řeky v Německu, v Belgii. Tam fungují transbordéry jako přeshraniční přechody. Je to využívané často proto, že nemělo smysl tam stavět mosty a ani to asi nebylo žádoucí,“ vysvětluje Petr Tej.

V případě Plzně Malesic je podle architekta transbordér vhodné řešení, protože pokud by se tam měla stavět lávka, musela by být hodně vysoko nad vodou a bylo by pak nutné budovat nájezdové rampy. Zvýšila by se tak cena a jednalo by se o výrazný zásah do krajinného rázu místa, které má přírodní charakter.

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Nosná konstrukce má být ze speciálního betonu. „Vychází to cenově lépe než ocelová varianta a navíc je ta konstrukce zcela bezúdržbová, protože ten beton se v podstatě nedá zničit. Nemusí se jako ocelová konstrukce servisovat, natírat, je trvanlivá,“ popsal.

Stavba by mohla začít v létě. Architekt věří, že plzeňský transbordér bude lákat jako pozoruhodné propojení cyklostezek a navíc například při rodinném výletě na kolech to bude pro děti nejen zajímavější, ale i bezpečnější než jet po silnici.

Transbordér bude tvořit železná gondola zavěšená na betonovou konstrukci, která odolá povodním a má minimální životnost 50 let. Nosnost umožní přepravu jízdního kola a dvou lidí starších 12 let.

Za konstrukci zaplatí město zhruba šest milionů korun. „To představuje asi čtvrtinu nákladů oproti standardní pevné lávce,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar, který je zároveň starostou městského obvodu Malesice. Podle Tolara je ve smlouvě termín dokončení v červnu 2027. „Ale je možné, že to bude dodělané ještě letos,“ konstatoval.

Propojení obou břehů Radbuzy

Dalším vylepšením infrastruktury pro cyklisty a chodce bude vybudování lávky pod soutokem Radbuzy a Úhlavy. V tomto případě už stavba začala. „Lávka bude opřená do svahu pod Zborovskou ulicí, na druhé straně bude končit v loukách pod vodárnou, odkud se bude klikatit stezka ke Škoda sport parku. Podél silnice ve Zborovské vznikne samostatná cyklostezka,“ prohlásil Tolar.

Nová trasa zajistí komfortní a bezbariérové propojení obou břehů Radbuzy, které v této lokalitě dosud chybí. Stavba je součástí sítě sportovně-rekreačních tras podél vodních toků, takzvaných plzeňských greenways. Podle dosavadních předpokladů by lidé mohli využívat novou lávku ještě letos. Ocelová lávka bude mít obloukovou konstrukci a železobetonovou spodní stavbu.









