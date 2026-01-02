Nový rok v Plzeňském kraji: další parkovací zóny, opravené silnice i nové lávky

Petr Ježek
  10:42aktualizováno  10:42
Rok 2026 bude v Plzeňském kraji plný změn. Plzeň rozšíří zóny placeného parkování a začne půjčovat elektrokola. Ve městě by letos měly vzniknout také dvě lávky. Na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem má dojít na kompletní opravy dalších úseků, které jsou na hranici životnosti. Začne také stavba nového mostu u Dlouhé Vsi na Sušicku či přestavba křižovatky v Horní Bříze na Plzeňsku.
Opravy silnic a dálnice D5 budou pokračovat i v letošním roce.

Opravy silnic a dálnice D5 budou pokračovat i v letošním roce. | foto: Petr EretMAFRA

Opravy silnic a dálnice D5 budou pokračovat i v letošním roce.
Opravy silnic a dálnice D5 budou pokračovat i v letošním roce.
Opravy silnic a dálnice D5 budou pokračovat i v letošním roce.
Opravy silnic a dálnice D5 budou pokračovat i v letošním roce.
82 fotografií

Místo autobusem pojedou děti z Koterova v pondělí 5. ledna do školy poprvé trolejbusem. Plzeňské městské dopravní podniky se rozhodly trvale nahradit autobusy na lince 22 parciálními trolejbusy, které část trasy pojedou na baterie.

„Linka bude nově navíc vedena v prodloužené trase z Karlova do nového obratiště Malvíny. V oblasti Borů dojde k jejímu přesměrování ze Samaritské ulice do nové trasy přes Tyršův most. Současně dojde i k prodloužení provozu do přibližně 22. hodiny,“ informují dopravní podniky.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

V prvních týdnech tohoto roku město Plzeň rozšíří zóny placeného parkování. Nově se bude platit kolem zimního stadionu, zpoplatněné bude i velké parkoviště pod mostem generála Pattona. V závěru roku by měl být dobudován velký parkovací dům na Světovaru pro zhruba 400 aut.

V dubnu má skončit velká rekonstrukce tramvajové trati do Skvrňan v úseku mezi Novým divadlem a velkou křižovatkou s Tylovou ulicí.

Na jaře se pustí stavbaři do opravy Domažlické ulice od křižovatky s Tylovou k mostu přes železniční koridor na Cheb.

Oprava dálnice D5 poblíž Boru u Tachova. (30. března 2025)
Až do konce března příštího roku budou místo tramvají jezdit na Skvrňany autobusy. V pondělí 13. října totiž začala rozsáhlá rekonstrukce kolejiště. (13. října 2025)
Až do konce března příštího roku budou místo tramvají jezdit na Skvrňany autobusy. V pondělí 13. října totiž začala rozsáhlá rekonstrukce kolejiště. (13. října 2025)
Až do konce března příštího roku budou místo tramvají jezdit na Skvrňany autobusy. V pondělí 13. října totiž začala rozsáhlá rekonstrukce kolejiště. (13. října 2025)
82 fotografií

Do konce května mají být hotovy práce na vodovodu a kanalizaci do starých Lobez.

Nejpozději od začátku června by se pro veškerou dopravu měl kompletně otevřít průjezd Revoluční ulicí a Rolnickým náměstím, autobusy se tam mají vrátit na začátku května. Původně mělo být hotovo v listopadu 2025, ale nejprve vše zabrzdily archeologické nálezy a později práce zpomalila tvrdá skála.

Nejdřív archeologové, teď skála. Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá

Řidiče ale čekají i omezení kvůli opravám důležitých silnic. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar oznámil, že město už vypsalo výběrové řízení na rekonstrukci další části Slovanské aleje, tentokrát od točny tramvají na náměstí Milady Horákové ke křižovatce s Francouzskou ulicí. „Vozovka bude mít asfaltový povrch a z žulových kostek budou jen parkovací stání. Těch bude o třetinu víc než dosud, parkovací místa budou nově v šikmém uspořádání. Zhotovitel bude mít uloženo dílo provést nejpozději do šesti měsíců od zahájení stavby,“ uvedl Tolar.

Začala stavba obchvatu Přeštic, na dvou místech překoná železniční trať

V Plzni je v plánu zahájení rekonstrukce Masarykovy ulice v městské části Doubravka, v létě má začít zlidšťování a ozeleňování Americké ulice v té části, do které je po většinu dne zakázán vjezd autům kromě městské dopravy a záchranných složek.

Co se očekává?

- v létě by měla u areálu ZČU v Plzni začít stavba sportovní haly určené především pro házenkáře a futsalisty

- do poloviny roku má být zahájena rekonstrukce Jiráskova náměstí v Plzni

- pravděpodobně na konci září se budou konat komunální volby

- v Plzni se budou na podzim konat volby do Senátu

- koncem roku by měly začít stavební práce na rekonstrukci nejstarší části Kulturního domu Peklo

Na Bílé Hoře začne rekonstrukce ulice 28. října, která je tam hlavní komunikací a důležitou spojnicí Plzně se Sencem a Zručí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá s tím, že nechá opravit dálniční přivaděč z Plzně ke Kyšicím ve směru k dálnici D5 na Prahu. Pokračovat budou opravy průtahů Nalžovskými Horami, Stodem, Sulkovem i hlavní tah na Německo u Draženova na Domažlicku.

Rozestavěný je obchvat Přeštic na jižním Plzeňsku. Zda bude zprovozněn ještě letos, není podle dostupných informací zcela jisté.

Na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem by mělo dojít na kompletní opravy dalších úseků, protože původní části autostrády otevřené v roce 1997 jsou na hranici životnosti.

Začala stavba nejvyššího mostu v Česku, v 87 metrech překlene Střelu

Na severním Plzeňsku by měla začít letos stavba nejvyššího silničního mostu u Plas, loni firma budovala přístupové cesty. ŘSD už loni na podzim vybralo vítěze tendru na vybudování samotného obchvatu kolem městečka Plasy, ale kvůli nejistým financím pro Státní fond dopravní infrastruktury zatím není smlouva podepsaná.

Naopak finance jsou zajištěny na přestavbu a rozšíření dálničního parkoviště na vjezdu do České republiky na dálničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku. Loni stavbaři zdvojnásobili počet parkovacích míst na parkovišti u vjezdu do Německa. V závěru letošního roku by tak na obou dálničních parkovištích mělo být dohromady 509 míst jen pro kamiony a k tomu další desítky míst pro autobusy a auta.

26. října 2025

Desítky milionů korun investují do silnic i silničáři v Plzeňském kraji. Letos má začít stavba nového mostu u Dlouhé Vsi na Sušicku, který nahradí tři stávající. Práce mají být dokončeny v roce 2027, odhadované náklady se pohybují kolem částky 120 milionů korun.

Zhruba 40 milionů by měla stát přestavba klasické křižovatky na kruhový objezd v Horní Bříze na severním Plzeňsku, kde se potkávají ulice Na Návsi, Na Rypličce a K Trnové.

Martina Burdová ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje uvedla, že další etapou bude pokračovat rekonstrukce silnice mezi Mirošovem a Strašicemi. Letos přijde na řadu 4,4 kilometru dlouhý úsek mezi Dobřívem a Strašicemi. „Stavba bude zahájena v roce 2026 a předpoklad ukončení stavebních prací by měl být v roce 2027,“ uvedla Burdová.

Po loňském otevření nové silnice od Rokycan směrem na severní Rokycansko ubylo aut na průtahu Volduchami a kraj se chystá letos silnici opravit. „Opravovat se bude komunikace v délce 1,8 kilometru, kromě povrchu projde opravou i most. Je to společná akce s obcí, předpokládané náklady jsou 30 milionů korun,“ informovala Burdová.

V Rokycanech na letošní rok připravují velkou opravu Šťáhlavské ulice, ve které má město své jediné úsekové měření rychlosti.

Od března začnou v Plzni půjčovat elektrokola

Plzeň v letošním roce spustí novinku, a to půjčování elektrokol. Projekt zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky, od března do listopadu by zájemci měli mít možnost svézt se na jednom z 300 bicyklů. K zapůjčení sdíleného kola bude zapotřebí aplikace v mobilu.

„Chceme zvýhodnit předplatitele městské hromadné dopravy a všechny s minimálně měsíčním předplatným v jakékoliv zóně IDPK. Ti budou mít každý den alespoň dvě započatá užívání sdílených elektrokol do 15 minut zdarma. Za každou další započatou minutu užívání elektrokola přesahující dobu 15 minut bude platba koruna za minutu bez DPH. Ten, kdo nemá předplatné, bude za půjčení kola platit danou sazbu od první minuty,“ popsal náměstek primátora Aleš Tolar.

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Kromě budování dalších cyklostezek město ještě před hlavní cyklistickou sezonou plánuje otevření nové lávky přes výpadovku z Plzně na Karlovy Vary u Chotíkova, která bude sloužit cyklistům i pěším. Ta zajistí bezpečné propojení cyklotras v okolí Malesic a Radčic s atraktivní oblastí pod vrchem Krkavec. Loni na podzim velký jeřáb usadil na pilíře mostní konstrukci – jde o památkově chráněný Faltusův most.

Svařovaný most využívali od roku 1931 škodováci, kteří po něm přecházeli v průmyslovém areálu nad železniční tratí. V roce 2019 ho jeřáb musel snést z pilířů, aby ustoupil modernizaci železniční trati z Plzně do Domažlic. Odkoupilo ho město, které ho nechalo kompletně zrekonstruovat a našlo pro něj nové využití.

Unikátní most začne sloužit znovu lidem v roce, kdy uplyne 125 let od narození konstruktéra Františka Faltuse. Konstruktér se narodil 5. ledna 1901 ve Vídni a zemřel v Praze v říjnu 1989.

V Plzni by letos měly vzniknout dvě lávky. Jedna překlene Rokycanskou ulici u trolejbusových zastávek poblíž Sousedské a Rodinné ulice a nahradí zanedbaný podchod. Další očekávaná lávka má vyrůst u vodárny pod Homolkou poblíž soutoku Úhlavy a Radbuzy. První etapou má v samém centru Plzně začít i úprava centrálního náměstí Republiky, kde dojde k postupnému vytěsňování aut a plochu mají oživit stromy. Město Plzeň také počítá se zahájením náročné přestavby Kulturního domu Peklo, který je ve špatném technickém stavu.

Cestující v Klatovech půjdou z autobusu rovnou na vlak za necelý měsíc

V Klatovech má v závěru letošního roku skončit kompletní rekonstrukce nádraží včetně památkově chráněné budovy.

Velká změna se chystá v polovině prosince i na kolejích. Krajem objednávané vlaky mezi Plzní a Domažlicemi začne nově zajišťovat společnost Arriva, dosud tu jezdily v objednávce kraje České dráhy.

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

Letos má začít kompletní přestavba bývalých městských lázní v Plzni na galerii, stát má dvě miliardy korun. Investorem je kraj. Je ale otázkou, zda rekonstrukce není v ohrožení po loňském zásahu policie na krajském úřadu.

Do konce letošního roku by měla skončit rekonstrukce cenného domu s interiéry architekta Loose v Plzni na Klatovské 19. Ten se mění v muzeum osvobození, expozice ale budou připomínat i éru socialismu, kdy v něm půl století sídlila vojenská správa. Loni do jeho vnitrobloku přenesl velký jeřáb rekonstruovaný americký tank Sherman z druhé světové války. Muzeum by mělo přivítat první návštěvníky v příštím roce.

2. prosince 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Na Boru vznikla naučná stezka. Připomíná prvního průvodce turistů

Evangelický kostelík ve Stroužném

Na hoře Bor na česko-polském pomezí na Náchodsku přibyla nová naučná stezka. Přiblíží oblast kolem dnešní polské vesničky Bukovina. Nese jméno Daniela Ducháče, prvního průvodce turistů na Boru.

2. ledna 2026  10:37

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Druhý člověk je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči stále zasahují u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali jednoho člověka, ten však zemřel. Druhého zraněného transportoval...

2. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  10:15

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z centra...

2. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  10:06

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:22,  aktualizováno  2. 1. 9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

(ilustrační snímek) - Jak ušetřit peníze

Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou,...

2. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Dopravu v hradeckém kraji mohou na horách komplikovat sněhové jazyky i závěje

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji místy sněží nebo jsou sněhové přeháňky, fouká nárazový vítr. Teploty jsou okolo nuly, ve vyšších nadmořských výškách pod bodem mrazu....

2. ledna 2026  7:46,  aktualizováno  7:46

Praha 13 Stodůlky

Praha 13 Stodůlky

První den roku 2026 bylo po mnoha letech v Centrálním parku poprvé téměř čisto po silvestrovských oslavách. Za to si už v pravé poledne užívali bruslaři novoroční bruslení na zamrzlých rybnících.

vydáno 2. ledna 2026  9:30

Výstava Vyraženo do kovu potrvá do dubna

ilustrační snímek

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou představuje unikátní pohled na historii tradičního sortimentu z regionu.

2. ledna 2026  9:30

Bohužel vůz T3SUCS ev. č. 7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:29

Bohužel vůz T3SUCS ev.č. #7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bohužel vůz T3SUCS ev.č. 7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:28


EXTERNÍ E-MAIL
#7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.