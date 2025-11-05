Dřív nejhorší adresa, nyní z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

Jaroslav Nedvěd
  15:52aktualizováno  15:52
Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na okraji společnosti a mnozí byli závislí na alkoholu nebo drogách.

Město nechalo nájemníky v roce 2009 vystěhovat kvůli havarijnímu stavu a od té doby byl dům uzavřený. Ve středu odstartovala jeho rekonstrukce.

Po ní mají být v domě nájemní městské byty. Z původní budovy toho ovšem moc nezbude. Někdejší podobu bude připomínat pouze zeď s okny do ulice. Uvnitř bude nové téměř všechno včetně stropů nebo rozvodů vody i elektřiny a přibude výtah.

Radní Plzně Světlana Budková ze STAN řekla, že po přestavbě bude v domě 29 bytů s dispozicemi od 1+kk po 3+kk o podlahové ploše od 33 do 95 metrů čtverečních. „V každém z nich bude kuchyňská linka a moderně vybavená koupelna, některé byty doplní balkon, lodžie nebo terasa,“ sdělila radní.

Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni, kdysi nechvalně proslulého nejhoršího ghetta ve městě. (5. listopadu 2025)
Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni, kdysi nechvalně proslulého nejhoršího ghetta ve městě. (5. listopadu 2025)
Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni, kdysi nechvalně proslulého nejhoršího ghetta ve městě. (5. listopadu 2025)
Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni, kdysi nechvalně proslulého nejhoršího ghetta ve městě. (5. listopadu 2025)
Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni, kdysi nechvalně proslulého nejhoršího ghetta ve městě. (5. listopadu 2025)
34 fotografií

Přestavba by podle ní měla trvat 18 měsíců a je vysoutěžená za cenu zhruba 130 milionů korun. Podle předpokladů radnice se nájemníci do domu nastěhují v létě 2027.

Nové byty mají být cenově dostupné, ale nebude se jednat o byty sociální. Budou určené rodinám či jednotlivcům s dětmi, pracovníkům vybraných profesí, tedy zdravotníkům nebo dalším lidem pracujícím v integrovaném záchranném systému. Také se počítá s nájemníky, kteří nejsou schopni si zajistit finančně náročné nájemné bydlení na aktuálním trhu s byty.

Nájemné bude stanoveno ve stejné výši jako u ostatních rekonstruovaných bytových domů města Plzně, to je aktuálně 150 korun za metr čtvereční podlahové plochy bytu za jeden kalendářní měsíc.

V bývalém ghettu v centru Plzně má vzniknout 29 městských bytů

„Částečně to budou byty pro lidi i s vyššími příjmy, ale nejenom pro ně. Polovinu bychom chtěli pro lidi, kteří mají horší finanční podmínky, jako jsou například samoživitelé nebo senioři,“ vysvětlila Budková. U domu má vzniknout osm parkovacích míst.

Podklady k rekonstrukci pro město připravila renomovaná plzeňská projekční kancelář projectstudio8, která také dodala propočet ceny akce.

„U tohoto domu se předpokládá, že vodorovné konstrukce půjdou pryč. Zůstanou obvodové stěny, které jsou ve slušném stavu. O rekonstrukci se uvažovalo i s ohledem na to, že dům má nějakou historii a je poměrně objemný. Ta budova se nám docela líbila a ve studii jsme se snažili ji víceméně obnovit a zároveň do ní vložit novou vrstvu,“ uvedl šéf projekční kanceláře Ondřej Janout.

Sirotčinec, ghetto a teď moderní byty

Původně stál v Resslově 13 dvoupatrový dům. Postavili ho v roce 1871 a sloužil tehdy jako sirotčinec. Ve dvacátých letech minulého století se rozšířil o třetí a čtvrté patro a přibyly další bytové jednotky. V průběhu desetiletí tam probíhaly jen dílčí úpravy. Některé byty měly sociální zázemí na chodbách. Do oprav objektu město nevkládalo žádné finanční prostředky.

V minulosti radnice i kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci nabízela dům k prodeji společně s dalšími budovami v okolí. Zájemce se nenašel.

Začátkem minulého roku oznámilo vedení města záměr budovu přestavět. Jedním z důvodů bylo i to, že pokud by město dům zbořilo a postavilo na jeho místě nový, muselo by vybudovat asi 40 parkovacích míst pod zemí, a to by stavbu výrazně prodražilo.

Opozice v zastupitelstvu neúspěšně upozorňovala, že pokud se Resslova 13 zrekonstruuje a vzniknou tam desítky bytů, zhorší se v oblasti podmínky pro parkování.

23. března 2023

„Nevím, jestli je úplně moudré zahušťovat střed města budováním dalších bytů. Po mladé rodiny bydlení v Resslově 13 moc není a myslím, že pro seniory také ne. Takže je otázka, kdo tam bude bydlet. Výrazný problém podle mě jsou parkovací místa. Do té lokality přibude 30 až 40 aut a nevím, kam je dají. Kdyby soukromý investor chtěl stavět bytový dům ve středu města, tak ho budou nutit, aby vybudoval parkování pod zemí,“ uvedl David Šlouf z ODS, který měl na starost bytovou problematiku v minulém volebním období.

Ten považoval rozhodnutí o rekonstrukci domu Resslova 13 za sporné a nekoncepční. Upozornil, že dnes se staví nové byty za cenu kolem 50 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco v případě odhadů u Resslovy 13 vychází metr čtvereční na více než 70 tisíc. „Pokud cena vyjde na víc než 50 tisíc, tak mi i s ohledem na problém s parkováním nepřipadá rozumné to dělat,“ sdělil Šlouf.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Na cestující v Prostějově už neprší, nový dopravní terminál má i dětské hřiště

Zastřešená nástupiště, nová parkovací místa, městský mobiliář, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Takové jsou hlavní přednosti nového dopravního terminálu v prostějovské ulici Újezd, který přináší...

5. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Soud zamítl nároky snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalové. Potvrdil tím předchozí verdikt Okresního soudu v Semilech.

5. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Po srážce s nákladním autem na silnici I/30 u Chlumce na Ústecku zemřel muž

Po srážce s nákladním autem u Chlumce na Ústecku zemřel dnes odpoledne muž. Silnice I/30 je uzavřená. Příčiny a okolnosti tragické nehody jsou předmětem...

5. listopadu 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Dřív nejhorší adresa, nyní z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na...

5. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barokní lomený průchod v Olomouci prošel proměnou vídeňského umělce

Podloubí bývalé školní budovy jezuitské univerzity v Denisově ulici v Olomouci vyzdobil vídeňský streetartista Jakob der Bruder. Zvítězil v otevřené výzvě...

5. listopadu 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Okradl těžce zraněnou seniorku, která upadla na schodech. Muže čeká téměř rok vězení

Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...

5. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Zřejmě až do večera zůstane zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Důvodem je porucha trakčního vedení. Pracovníci Správy...

5. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:36

Dobrovolným hasičům vzplála zbrojnice, jeden se při zásahu nadýchal kouře

Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z...

5. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

V Příbrami začne rekonstrukce chodníku kolem kostela na náměstí J. A. Alise

V Příbrami začne příští týden rekonstrukce historického chodníku kolem kostela svatého Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Město se pro ni rozhodlo nyní, i když...

5. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Dopravu v Libereckém kraji má po Svitákovi převzít starosta Janova David

Dopravu v Libereckém kraji by měl mít od Nového roku na starosti dlouholetý starosta Janova nad Nisou Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V čele...

5. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Jan Černý proměnil barrandovský fundus v módní kolekci. Příznačně ve filmových kulisách

Tam, kde se točily filmy jako Nosferatu nebo Parfém - příběh vraha, představil renomovaný český návrhář Jan Černý svoji novou, už třináctou kolekci. Vychází z kousků, které designér našel v...

5. listopadu 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.