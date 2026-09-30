Revitalizace Lochotínského parku v Plzni skončila, přišla na 90 milionů korun

Plzeň dokončila revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků ve městě, Lochotínského. Úpravy desetihektarové lokality stály od roku 2014 přes 90 milionů korun, třetinu pokryla dotace. Park pod sídlištěm Vinice, od Karlovarské ulice k amfiteátru a zoo, má opravené cesty, ošetřené dřeviny, nové stromy, keře a záhony, obnoven byl kaskádový vodopád, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).
"Do třetí a poslední etapy revitalizace jsme dali 33 milionů korun. Je to teď příjemné místo k procházkám, posezení, i k pohybu, protože jsou tam nově různé herní a cvičební prvky i lezecká stěna. Teď je v plánu města rekonstrukce jednoho ze symbolů této lokality - Lochotínského pavilonku, jehož terasa už byla opravena právě v rámci revitalizace parku," uvedl.
Podle náměstka primátora Aleše Tolara (STAN) jde o nejstarší záměrně založený park v Plzni. "Vznikl v roce 1833 spolu s lázeňským pavilonkem a kolonádou, na niž byly svedeny údajně léčivé prameny z Horního Lochotína. Z původní myšlenky lázní nám dnes zbyl jen pavilon a park," uvedl. Kompletní revitalizace začala v roce 2014 a teď byla dokončena poslední etapa - asi tři hektary od pavilonku podél Karlovarské až k ulici Pod Vinicemi i části na její druhé straně s vyústěním aleje zvané Kilometrovka.
Město také obnovilo kamenné koryto kaskádového vodopádu, který původně napájely lochotínské prameny. "Také jsme prosvětlili tři hektary plochy, doplnili trvalkové záhony i jarní cibuloviny, zasadili stromy, popínavé rostliny a přidali živé ploty. Upravili jsme cesty a doplnili mobiliář včetně kruhové lavičky. V dolní části u Kilometrovky je vodní tůňka s pobytovým molem," uvedl Tolar. Opravená je i busta purkmistra Martina Kopeckého, který park založil, i pamětní deska buditeli Josefu Františkovi Smetanovi.
Podle vedoucí zeleně ze správy veřejného statku Silvie Kuchtové se musely některé stromy prořezat a jiné nahradit novými. Vzrostlé stromy předtím mnohdy neměly dost prostoru pro košaté koruny. "Do parku se teď dostává víc světla potřebného i pro nové květinové záhony. Opravená je i vodní síť a elektroinstalace," uvedla. V poslední etapě zahradníci podle Ireny Tolarové ze správy statku zasadili 18 stromů, od roku 2014 celkem 80, a vznikly plochy s parkovým a pobytovým trávníkem. Na údržbu parku dá ročně město přes tři miliony korun - na sečení trávy, řezy keřů i stromů, údržbu mobiliáře, sledování bezpečnosti stromů, údržbu cest i vodního systému a pravidelné úklidy.
V první etapě v roce 2014 obnovilo město původní romantické prvky - třeba Artušův stůl, hudební pavilon a poustevníkovu jeskyni. Druhá fáze v roce 2021 zahrnula dětské hřiště, obnovu cest a pobytový mobiliář s informačními tabulemi.