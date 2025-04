Syn šéfky domažlického soudu boural opilý a ujel. Hlavnímu líčení se vyhnul

O případu informoval server Novinky.cz. Policisté třiatřicetiletému řidiči ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Státní zastupitelství v Domažlicích následně rozhodlo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a řidiči stanovilo zkušební dobu 30 měsíců. Serveru iDNES.cz to potvrdil šéf tamního státního zastupitelství Josef Vojta.

„Další podmínkou bylo, že uhradí částku 90 tisíc korun na konto obětí trestných činů a zdrží se řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců,“ vyjmenoval Vojta s tím, že pokud by se Jan Dufek znovu dopustil protiprávního jednání ve zkušební době nebo by nevyhověl uloženým podmínkám, trestní stíhání by pokračovalo dál, a šofér by tak skončil před soudem.

Že matkou podezřelého je předsedkyně tamního soudu, nehrálo podle státního zástupce při rozhodování o odklonu trestního řízení žádnou roli. „Zákon takový postup v těchto případech umožňuje. Dotyčný žil doposud řádným životem,“ vysvětlil Vojta.

Jan Dufek boural 19. ledna v půl třetí ráno v Mrákově na Domažlicku. „Třiatřicetiletý řidič osobního vozidla BMW vyjel mimo silnici a po přejetí travnatého pásu narazil do zadní části zaparkovaného automobilu Škoda Fabia. Z místa nehody pak ujel,“ popsala pro iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Vozidlo a v něm spícího šoféra našli policisté do hodiny v Domažlicích. Při pátrání jim pomohlo i to, že BMW upadla po nárazu registrační značka. „Uvnitř vozidla se nacházel řidič, který se podrobil dechové zkoušce na alkohol s výsledkem bezmála dvě promile,“ podotkla Šmaterová.

Škodu na obou vozidlech policisté vyčíslili na 100 tisíc korun.