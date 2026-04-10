Řidiče v Plzeňském kraji překvapilo ranní sněžení, staly se nehody

Řidiče v Plzeňském kraji dnes ráno překvapil sníh, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství. Sníh se na silnicích nedrží. Dešťové srážky postupně přešly ve sněžení, které opět bude přecházet v déšť a kolem poledne má ustat. Odpoledne by se měly teploty vyšplhat ke zhruba deseti stupňům Celsia, zjistila dnes ČTK.
Všechny silnice v kraji jsou mokré. SIlničáři dnes ani kvůli zimní údržbě nevyjížděli, řekla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová. "Na Šumavě byly ráno dešťové srážky, na Tachovsku sice sněžilo, ale sníh na teplejším povrchu silnic tál," řekla. Podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic jsou silnice sjízdné, místy ještě mohou být sněhové přeháňky. Nehoda se stala například v Žinkovech na jižním Plzeňsku nebo v Bezděkově na Klatovsku. Hasiči také zasahovali u nehody osobního auta v blízkosti obce Žilov na severním Plzeňsku.
Ráno se v kraji stalo několik dopravních nehod, jejich počet ale není nijak vysoký a zhruba odpovídá průměrnému dennímu počtu, řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle Jany Adamovské z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu napadlo dnes v kraji do čtyř milimetrů srážek. "Sněhu může být místy tak do dvou centimetrů. Na silnicích se ale nedrží - taje, protože mají teplejší povrch," řekla. Srážky přišly od západu, nejdřív jako dešťové, pak přešly ve sněžení. Víc než například na Šumavě sněžilo v okolí Bezvěrova na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Slabá vrstva sněhu se drží i v Plzni a okolí.
Sněžení v tento den není neobvyklé. "Zrovna jsme si říkali, že asi před pěti lety sněžilo také ve stejný den," uvedla Adamovská. Teplotní rekordy v Plzeňském kraji pro dnešní den nabízejí také větší zimu. Krajské teplotní minimum je z roku 1968, kdy bylo v Domažlicích minus devět stupňů Celsia. Naopak maximální krajská teplota pro 10. duben je z roku 2017, kdy meteorologové v Plzni - Bolevci naměřili 25 stupňů Celsia, dodala Adamovská.