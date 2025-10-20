Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná

Mezi Sečí a Vlčtejnem na jižním Plzeňsku nečekaně vjela v pondělí před 18. hodinou do protisměru řidička s osobním autem. Čelně se srazila s protijedoucí dodávkou.
Ke střetu došlo v místě, kde je široká silnice s mírnými zatáčkami, která svádí mnoho řidičů k rychlé jízdě. Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové jela šestadvacetiletá řidička s malým peugeotem směrem od Seče na Vlčtejn.
„Čelně se střetla s dodávkou Peugeot Boxer, tu řídil muž narozený v roce 1997. Řidička i její osmiletá pasažérka, stejně jako řidič druhého vozu a jeho spolujezdec utrpěli při nehodě zranění,“ uvedla policejní mluvčí.
Záchranáři do nemocnice odvezli do nemocnice všechny čtyři zraněné. Podle neoficiálních informací je zranění dítěte vážné.
„Řidička se podrobila dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. Pozitivně reagoval také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, konkrétně na pervitin,“ informovala policistka Dagmar Mifková.
Po 20. hodině policisté uvolnili jeden jízdní pruh, auta začala místem projíždět kyvadlově. Policisté s hasiči řídili dopravu ručně.
K havárii došlo v úseku, který patří mezi riziková místa s větším množstvím těžkých a tragických nehod.
