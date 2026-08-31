Robotická pomůcka od vědců z Plzně pomáhá s rehabilitací po operaci kolena

Novou robotickou pomůcku, která pomáhá při rehabilitaci pacientům po operaci nebo úrazu kolenního kloubu, vyvinuli vědci Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni spolu s kolegy z Technické vysoké školy v německém Degendorfu. Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a zároveň sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Funkční prototyp čeká na certifikaci a nyní se testuje pod dohledem zdravotníků, řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Správný pohyb, měření mozkové aktivity, design i výroba na 3D tiskárně vyvinuli od základu vědci ze ZČU. Motor, který přidali jejich němečtí kolegové, pak pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu. Zařízení lze přitom využít vstoje, vsedě i vleže. Právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách byla podle řešitelů jedním z nedostatků současné rehabilitační péče.
"Naším cílem je propojit moderní technologie s potřebami pacientů i terapeutů. Velkým přínosem je možnost přesně kontrolovat rozsah pohybu a zároveň pacientovi ulehčit zatížení během cvičení," uvedla Rita Firýtová z katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU. Součástí pomůcky je také systém, který sleduje mozkovou aktivitu pacienta a jeho soustředění na pohyb. "Pomocí EEG sledujeme, jak se při cvičení mění mozková aktivita a zda se pacient na prováděný pohyb soustředí. K mechanické podpoře kolena přidáváme i informaci o zapojení nervové soustavy, která může do budoucna pomoci lépe přizpůsobit cvičení konkrétnímu pacientovi," popsal funkci Roman Mouček z Fakulty aplikovaných věd ZČU.
Na vývoji se za ZČU dále podílely i Fakulta strojní, která vyvinula princip opěr a vytiskla je na 3D tiskárně, a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU), která navrhla funkční design.
Zařízení je zatím ve fázi funkčního prototypu zdravotnického prostředku, který otestovalo 15 zdravých dobrovolníků - fyzioterapeutů ze ZČU a zdravotníků z lázní v Bad Kötzting. Ke skutečným pacientům se pomůcka dostane až po certifikaci.
Vědci nyní hledají partnery ke spolupráci na dalším vývoji a případném využití v praxi. "Už v této prototypové fázi je jasné, že projekt má potenciál k dalšímu vývoji a k přenesení do praxe," dodal Tomáš Chochole z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.