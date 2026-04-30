Spolumajitel Sadů Schwarz Richard Schwarz škody vyčíslí až za několik dnů, ale věří, že nebudou velké. „Část sadů jsme dokázali určitě zachránit. A věřím tomu, že sklizeň nějaká bude, že budeme mít zákazníkům co nabídnout a že náš prodej bude fungovat pořád stejně. Zákazník by neměl poznat, jestli jsme zmrzli, nebo ne,“ uvedl.
Prodává i ze dvora. Nabídka jablek z letošní sklizně bude podle něj dostatečná.
„Dnešní zásahy, které přišly na desetitisíce korun, byly funkční, ale určitě ne stoprocentní. Nejvíc nám pomohlo zadýmovávání, na které jsme spoléhali,“ řekl Schwarz.
Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty
Jde o raketové dělo zapřažené za automobil, jenž projížděl sedm hodin mezi stromy sem a tam podle větru. Ze směsi glycerínového oleje a vody vytvářel hustou mlhu. Zamlžovač za čtvrt milionu korun, který sady koupily před pěti lety, už jednou vyzkoušely.
Na více než 40 místech po obvodu sadů také sadaři pálili půltunové balíky slámy, zase po větru, který ale moc nefoukal, a tak šel kouř kolmo nahoru a až po desítkách metrů padal do stromů.
Hořící balíky přesouval nakladač. Sadaři balíky nejprve zapálí a pak je dusí vodou, aby tolik nehořely, ale jen kouřily. „To vše by mělo udělat ochranný štít před mrazem. Jak moc to pomohlo, to uvidíme za pár dní,“ řekl Schwarz. Podle něj jsou tato opatření, která museli nahlásit hasičům, nejekologičtější, protože se pálí jen sláma a glycerínový olej.
Noční teploty v oblasti sadů předpovídali meteorologové s minimem plus jeden stupeň. „Máme ale vyzkoušeno, že při nízkých teplotách u nás musíme odečíst tři stupně, což potvrzovala naše meteostanice,“ řekl sadař. Mrazy podle něj postihly celé sady, ale zbylých deset hektarů, kde se dnes opatření neprováděla, je nejméně náchylných, protože jsou nejvýš a je tam vyšší teplota.
„Jsme tady v záhadné mrazové části. To nebývalo. A teď se tu mrazy objevují,“ řekl Schwarz. Nejvíce zasáhly odrůdy, které už plně kvetly anebo začínaly prvními, takzvanými královskými květy, z nichž bývají nejlepší jablka. „Čím více je květ zavřený nebo v pupenu, tím je méně náchylný na mrazy,“ uvedl. Květy se rozvinuly v minulých dnech. Třeba v sobotu bylo v sadech plus 21 stupňů, i když k ránu mrzlo.
Pěstování jablek má podle Schwarze v ČR dva hlavní problémy: kroupy a jarní mrazy. „Když je jarní mráz minus jeden dva stupně, tak jednorázově dejme tomu. Ale když mrazy jdou do čtyř šesti stupňů pod nulou, tak se s tím nedá dělat nic. Ale je to jenom o výběru polohy sadu,“ uvedl.