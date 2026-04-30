Sadaři bojovali proti mrazu. Hodiny jezdili s raketovým dělem i pálili balíky slámy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:42
Třicetihektarové Sady Schwarz z Vranova na Rokycansku dnes v noci až do rána chránily stromy ve svých sadech proti mrazům. Začaly hned po půlnoci, kdy teploty klesaly pod nulu, po páté hodině už bylo pod minus třemi stupni Celsia. Na níže položených 20 hektarech vytvářeli sadaři speciálním strojem a pálením balíků slámy kouřovou mlhu, která nepouštěla mráz dolů ke květům a poupatům.
Sadaři ve Vranově na Rokycansku se v noci ze středy na čtvrtek snažili zachránit květy a pupeny před mrazy. (30. dubna 2026) | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Spolumajitel Sadů Schwarz Richard Schwarz škody vyčíslí až za několik dnů, ale věří, že nebudou velké. „Část sadů jsme dokázali určitě zachránit. A věřím tomu, že sklizeň nějaká bude, že budeme mít zákazníkům co nabídnout a že náš prodej bude fungovat pořád stejně. Zákazník by neměl poznat, jestli jsme zmrzli, nebo ne,“ uvedl.

Prodává i ze dvora. Nabídka jablek z letošní sklizně bude podle něj dostatečná.

„Dnešní zásahy, které přišly na desetitisíce korun, byly funkční, ale určitě ne stoprocentní. Nejvíc nám pomohlo zadýmovávání, na které jsme spoléhali,“ řekl Schwarz.

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Jde o raketové dělo zapřažené za automobil, jenž projížděl sedm hodin mezi stromy sem a tam podle větru. Ze směsi glycerínového oleje a vody vytvářel hustou mlhu. Zamlžovač za čtvrt milionu korun, který sady koupily před pěti lety, už jednou vyzkoušely.

Na více než 40 místech po obvodu sadů také sadaři pálili půltunové balíky slámy, zase po větru, který ale moc nefoukal, a tak šel kouř kolmo nahoru a až po desítkách metrů padal do stromů.

Hořící balíky přesouval nakladač. Sadaři balíky nejprve zapálí a pak je dusí vodou, aby tolik nehořely, ale jen kouřily. „To vše by mělo udělat ochranný štít před mrazem. Jak moc to pomohlo, to uvidíme za pár dní,“ řekl Schwarz. Podle něj jsou tato opatření, která museli nahlásit hasičům, nejekologičtější, protože se pálí jen sláma a glycerínový olej.

Noční teploty v oblasti sadů předpovídali meteorologové s minimem plus jeden stupeň. „Máme ale vyzkoušeno, že při nízkých teplotách u nás musíme odečíst tři stupně, což potvrzovala naše meteostanice,“ řekl sadař. Mrazy podle něj postihly celé sady, ale zbylých deset hektarů, kde se dnes opatření neprováděla, je nejméně náchylných, protože jsou nejvýš a je tam vyšší teplota.

„Jsme tady v záhadné mrazové části. To nebývalo. A teď se tu mrazy objevují,“ řekl Schwarz. Nejvíce zasáhly odrůdy, které už plně kvetly anebo začínaly prvními, takzvanými královskými květy, z nichž bývají nejlepší jablka. „Čím více je květ zavřený nebo v pupenu, tím je méně náchylný na mrazy,“ uvedl. Květy se rozvinuly v minulých dnech. Třeba v sobotu bylo v sadech plus 21 stupňů, i když k ránu mrzlo.

Pěstování jablek má podle Schwarze v ČR dva hlavní problémy: kroupy a jarní mrazy. „Když je jarní mráz minus jeden dva stupně, tak jednorázově dejme tomu. Ale když mrazy jdou do čtyř šesti stupňů pod nulou, tak se s tím nedá dělat nic. Ale je to jenom o výběru polohy sadu,“ uvedl.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

