Opilý nutil bezmocnou stařenku k orálnímu sexu, viní souseda. Dostal podmínku

Krajský soud v Plzni vyměřil muži trest odnětí svobody v délce 30 měsíců s podmíněným odkladem na 40 měsíců. „Součástí rozsudku je také peněžitý trest ve výši 70 tisíc korun, který je povinen uhradit poškozené,“ sdělil výsledek středečního jednání soudu jeho mluvčí Jakub Štverák.
Upozornil na to, že rozsudek není pravomocný. „Jak státní zástupce tak i obžalovaný si ponechali lhůtu pro podání odvolání,“ vysvětlil mluvčí.
Žalobce pro osmatřicetiletého F. N. z Rokycanska navrhoval trest v délce 30 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu 42 měsíců.
Pokus o znásilnění se odehrál v polovině srpna 2022 odpoledne. „Obžalovaný po předchozím užití alkoholických nápojů vstoupil odemčenými dveřmi do rodinnému domku, využil fyzické slabosti poškozené a požadoval po ní, aby ho sexuálně uspokojila. Ta se těmto pokusům obžalovaného aktivně fyzicky bránila,“ stojí v obžalobě.
Muž seniorku začal urážet a nakonec odešel. „U poškozené se v důsledku těchto událostí rozvinula posttraumatická stresová porucha,“ uvádí obžaloba.
Podle serveru Novinky.cz třiasedmdesátiletá téměř nepohyblivá seniorka ležela v posteli, když k ní soused přišel. Vysvlékl se donaha a otíral své přirození o její obličej a se slovy ty ku..o, dej si ho do huby, po ní požadoval orální sex.
Přestal až ve chvíli, kdy na ženu zavolala vnučka. Oblékl se a odešel. Muž popírá, že by k něčemu došlo, snad jen v opilosti mohl být na seniorku slovně hrubý. Soud ale uvěřil seniorce, která podrobně a autenticky popsala celý děj.