Manévry na D5 kvůli těhotné ženě. Řidiči předvedli ukázkovou záchranářskou uličku

Předporodní komplikace potkaly mladou ženu ve středu ve dvě hodiny odpoledne, když s partnerem cestovala po dálnici D5 v oblasti Rokycan. Tam silničáři aktuálně provádějí stavební práce a silnice je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Následkem toho tam řidiči v uvedenou dobu popojížděli krokem.
Nastávající otec jel v pravém pruhu mezi dvěma kamiony a chtěl se zařadit do levého pruhu. Před sebe ho pustila hlídka policistů z oddělení silničního dohledu, aniž by tušila, že jim budou za pár okamžiků pomáhat.
„Po přibližně 100 metrech velmi pomalé jízdy, před nimi jedoucí řidič zastavil, a přišel kolegům sdělit, že potřebuje pomoc, protože paní asi rodí,“ popisuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Policisté ihned zavolali na jejich operační středisko a zároveň na záchrannou službu a se zapnutými majáky doprovodili auto přes stojící kolonu až ke sjezdu na Rokycany.
Tam se pak setkali se záchranáři, kteří si nastávající matku převzali do své péče.
Zatímco ji vyšetřovali v sanitce, policisté zpomalovali provoz, aby se nikomu nic nestalo. Následně rodičku převezli do porodnice v Plzni.
„Miminku se na svět zatím úplně nechtělo, ale i tak bylo důležité, aby měla nastávající maminka co nejdříve poskytnutou zdravotní péči,“ uzavřela Burešová s tím, že děkujeme všem řidičům, kteří dodrželi záchranářskou uličku a umožnili tak policistům naprosto hladký průjezd.