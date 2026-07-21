Rokycany dokončily za pět milionů dvě nová dětská hřiště v Husových sadech

Dvě nová dětská hřiště v oblíbených Husových sadech dokončily Rokycany. Jedno je u areálu koupaliště a druhé v blízkosti letiště. Hřiště jsou součástí třetí etapy úprav Husových sadů a Kalvárie, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších ploch veřejné zeleně ve městě. Informovala o tom mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
S revitalizací území začalo město v roce 2023 a investovalo do ní dosud kolem 30 milionů korun. Náklady na dětská hřiště byly asi pět milionů korun.
V parku přibyly přírodní prvky, které jsou zakomponované přímo do lesního a svažitého terénu. Zahrnují masivní dřevěné konstrukce zaměřené na rozvoj motoriky a obratnosti, dřevěné věžové sestavy, skluzavky, které využívají přirozený sklon terénu, lanové mosty a balanční kůly na procvičení stability. "Nová hřiště jsou součástí dlouhodobé revitalizace Husových sadů a Kalvárie, jejímž cílem je postupně proměnit tuto významnou část města v moderní a příjemný prostor pro odpočinek, sport i setkávání obyvatel všech generací," řekl starosta Tomáš Rada (Rokycanští patrioti).
Loni Rokycany v areálu za 5,1 milionu korun vybudovaly další prvky - u vchodů nízké betonové zídky s otisky zkamenělin, které můžou zároveň sloužit k posezení, v Husových sadech přibyl fitness program s cvičebními prvky a nad Kalvárií dětské hřiště a multifunkční plocha pro sportování.
V rekreačním areálu v severní části města o rozloze 23 hektarů město v první etapě v roce 2023 postavilo nebo obnovilo tři lávky - největší o délce 22,5 metru a šířce 1,5 metru přes rokli u hřbitova, další dvě malé lávky jsou nad koupalištěm u ulice Nad Strání a pod vyhlídkou nad fotbalovým stadionem. Nové cesty mají povrch ze zpevněného kameniva. Vybrané úseky u vstupů do parku a cesta na Kalvárii jsou vydlážděné lomovým kamenem. Areál dostal nové lavičky z masivního dřeva a odpadkové koše. Při opravách se také přesunulo první zastavení památkově chráněné křížové cesty, postavené po polovině 19. století, od rušné komunikace k budované dlážděné cestě. Náklady byly téměř 19,4 milionu korun.
Svahy Husových sadů s porosty a skalnatými výstupy byly od roku 1895 vybaveným parkem s množstvím vycházkových tras, altány a vyhlídkami. Z původních úprav se dodnes zachovala cestní síť a stopy různých objektů. Území je součástí přírodní památky Rokycanská stráň, cenné pro naleziště zkamenělin z období ordoviku. Na Kalvárii je kromě křížové cesty i pseudorománská kaple Panny Marie z roku 1853 a čtrnácté zastavení Boží hrob, ve skalním útvaru s jeskyní.