Studenti převlekem za Ku-klux-klan nespáchali trestný čin. Oznámení podal ředitel

Valentýna Bílá
  15:08aktualizováno  15:08
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Policisté odložili případ dvou studentů gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. Podle nich nedošlo ke spáchání trestného činu. Na chlapce podal trestní oznámení ředitel školy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Policejní komisař v dané věci ukončil prověřování a celý případ byl odložen, protože nedošlo ke spáchání trestného činu. Klíčovou roli v rozhodnutí hrál znalecký posudek z odboru sociálních věd,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Dodal, že komisař případ odložil 28. května.

Halloweenská akce, kterou pořádal studentský parlament, se v rokycanském gymnáziu konala v listopadu. Studenti přišli už ráno do školy v maskách, pak se všichni účastnili pochodu ve školní tělocvičně. Akci přihlíželo několik učitelů.

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Nikdo z nich ale dva studenty v bílé róbě s kápí a znakem s bílým křížem a červenou kapkou uprostřed neřešil. Dokonce se za své převleky umístili v tajném hlasování na prvním místě. Ředitel Gymnázia a střední odborné školy Rokycany Pavel Vlach tvrdí, že se akce účastnil jen krátce a chlapců si nevšiml.

Pak ale dostal několik podnětů od jiných žáků. Následně, jak řekl, po zralé úvaze, podal na oba sedmnáctileté studenty trestní oznámení, stejně jako na sebe coby statutárního zástupce školy, a neznámého pachatele – pedagogický sbor, který počínání studentů nezabránil, a další studenty, kteří pro své spolužáky v maskách hlasovali.

Ku-klux-klan

  • Je název několika historických i současných tajných organizací v USA, které prosazují bílou nadřazenost, rasismus a antisemitismus.
  • Typický oděv (bílé róby a masky) měl původně sloužit k maskování identity členů a zároveň vyvolávat dojem, že jde o duchy padlých konfederačních vojáků.
  • Vznikl v roce 1865 v Tennessee krátce po skončení americké občanské války. Založili ho veteráni armády Konfederace. Původně šlo o sociální klub, který se však rychle změnil v násilnou polovojenskou organizaci. V roce 1871 byl formálně rozpuštěn federální vládou, ale jeho struktury přežily.

„Je špatné, že oba studenti došli v maskách až do tělocvičny, že jim učitelé nedali najevo, že je to špatné. Pochybili jak samotní žáci, tak učitelé,“ domnívá se ředitel gymnázia.

Podle něj oba hoši jednoznačně věděli, co si vzali na sebe, co Ku-klux-klan znamená a propagovali ho.

„V předchozím školním roce měli čtyřhodinovou debatu na toto téma, o jaké hnutí se jedná, co způsobovalo. To už bylo za hranou. Měli bychom být v tomto ohledu nekompromisní,“ domnívá se Vlach. Druhým dechem ale dodává, že chlapci jsou studenty „jeho“ školy a vše si vysvětlili.

Na otázku, zda se kauza mohla vyřešit jinak než trestním oznámením, uvedl, že škola byla na rozpacích. „Nevěděli jsme, jak vlastně postupovat, proto jsem podal trestní oznámení,“ dovysvětlil ředitel s tím, že zřizovatel školy neshledal, že by konal v rozporu se směrnicemi či školním řádem. Naopak. Kdyby takto nepostupoval, mohl by se vystavit trestnímu stíhání za utajení trestného činu.

Po diskuzi s rodiči obou studentů chtěl nakonec trestní oznámení stáhnout, ale to už nebylo možné. A policie se přijatým oznámením musela zabývat. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod,“ uvedl tehdy policejní mluvčí. Sazba je od šesti měsíců až do tří let. U mladistvých je poloviční a v případě odsouzení by to znamenalo záznam v rejstříku trestů.

Podle zdroje iDNES.cz obeznámeného se situací ve škole vyvolala iniciativa ředitele mezi rodiči studentů nevoli. Někteří v tom vidí jen banalitu, klukovskou hloupost. Nechápou, proč vše neřešil jinak, například domluvou. Mnozí považují jeho reakci za přehnanou a neférovou vůči studentům. Pavel Vlach má ale mezi svými kolegy i zastánce.

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