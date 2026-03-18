„Ministerstvo životního prostředí převáží tři šelmy z nelegálního chovu v Rokycanech, které město pravomocně zabavilo. To znamená, že propadly do majetku státu. Teď je na ministerstvu, aby zajistilo jejich transport do záchranného centra CITES. Konkrétně dvě lvice půjdou do centra v zoologické zahradě ve Zlíně a jedna puma půjde do Tábora,“ vysvětlil pro iDNES.cz Jiří Mach z ministerstva životního prostředí.
Dodal, že transport zajišťuje ministerstvo, protože mu náleží hospodaření se zabavenými zvířaty, která propadla státu.
„Asistuje tu také smluvní veterinář, který zajistí uspání zvířat a jejich naložení do přepravních boxů. Následná přeprava do záchranných center proběhne dnes odpoledne,“ popsal Mach.
Na místě je také policie, a to kvůli zajištění bezpečnosti. Chovatel totiž má šelmy u rodinného domu, který stojí přímo na okraji sídliště.
„Poskytujeme součinnost. Ministerstvo odebírá chovateli zmíněná zvířata, dohlížíme na veřejný pořádek a na to, aby se při odebírání nikomu nic nestalo,“ popsal situaci policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Podle lidí, kteří byli na místě, veterinář zvíře nejprve uspí, pak je naloží do bedny, tam vyšetří, následně počká, až se probudí a až poté, pokud je zvíře v pořádku, ho naloží do auta a odvezou pryč. Krátce před 13. hodinou naložili do auta bednu s první šelmou.
Vyjádření chovatele Novotného redakce iDNES.cz zatím nezískala.
Chov šelem u sídliště je nelegální, řekl soud. Ubikace možná půjde k zemi
Nepovolený chov u rodinného domu v Rokycanech řeší úřady už roky. Veterináři sice v roce 2013 povolili chov dvou pum v přístřešku u rodinného domu, ale o tři roky později si Josef Novotný pořídil první lvici a začal bez povolení stavět ubikaci s výběhem.
Ani jedno ale veterináři nepovolili. Pak mu neprodloužili povolení ani na pumy, z nichž jedna mezitím uhynula. Rokycanská radnice nařídila stavbu ubikace s výběhem odstranit. Podle úředníků je chov šelem v zastavěných částech města nevhodný.
Někteří obyvatelé si stěžovali na hlasitý řev lvic a po loňském incidentu ve Zvoli, kdy lev utekl ze zvěřince a musel být zastřelen policií, se obávali, aby se něco podobného nestalo i v Rokycanech.
„My jsme je ani neslyšeli, v noci byl klid. Skoro jsme o nich nevěděli. Ale mít je tady, uprostřed paneláků, je divné,“ shodli se muž se ženou, kteří dnes procházeli kolem uzavřeného domu chovatele.
Starší kolemjdoucí, který Novotného zná osobně, řekl reportérovi iDNES.cz, že se bojí toho, jak muž život bez šelem zvládne. „Kočky jsou pro něj všechno. Bude to pro něj strašně těžké,“ domnívá se.
Další obyvatel se naopak strachuje o život šelem. „Byly na něj (majitele) hodně zvyklé, jsem zvědavý, jestli to v novém prostředí vůbec přežijí,“ zamyslel se muž.