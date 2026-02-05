Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli

Vše začalo v noci z pátku na sobotu 24. ledna. Dva mladíci ve věku 18 a 21 let si v hudebním klubu vyhlédli pětatřicetiletého muže a dali se s ním do řeči. Zhruba kolem čtvrté hodiny ráno všichni tři opustili klub a mladíci se rozhodli, že muže doprovodí domů.
„Nicméně cestou na něj oba zaútočili slovně i fyzicky. Opakovaně ho rukama sevřenýma v pěst udeřili do obou stran hrudníku a obličeje, kopali jej do těla i hlavy a poškozený si pouze dokázal rukama krýt obličej,“ popsal policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Během útoků mladíci muže prohledávali a chtěli po něm peníze. V jednu chvíli se napadenému muži podařilo útočníkům vyklouznout a utíkal pryč. Ti ho ale doběhli a pokračovali v mlácení. „V důsledku rány do obličeje skončil poškozený muž v bezvědomí,“ upozornil policejní mluvčí.
Bezmocného muže mladíci prošacovali a ukradli mu peněženku a mobilní telefon. Pak odešli pryč.
Na případu začali okamžitě pracovat rokycanští kriminalisté. „Díky skvělé operativně pátrací činnosti oba muže ustanovili a ve středu je vyhledali v místě jejich bydliště. Následoval jejich výslech a ve čtvrtek ve večerních hodinách si z rukou policejního komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání jako obvinění ze spáchání trestného činu loupeže, kterého se dopustili ve formě spolupachatelství,“ dodal Hodan.
Kriminalistům se tak pachatele loupeže podařilo vypátrat a obvinit během šesti dnů. Oba jsou stíháni na svobodě.