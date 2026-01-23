Budoucnost soudu v Rokycanech je nejistá, ministr Tejc chce šetřit

Petr Ježek
  9:52aktualizováno  9:52
Je budoucnost Okresního soudu v Rokycanech ohrožená, protože s osmi soudci patří mezi pět nejmenších soudů v České republice? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc naznačil na síti X před několika dny, že musí hledat úspory a kromě toho není dlouhodobě udržitelné, aby některé okresní soudy měly sedm soudců a jiné šedesát.
Budova Okresního soudu v Rokycanech (16. ledna 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Ministr v šesti bodech shrnul, proč by se podle něj měla začít měnit soudní mapa ze 60. let minulého století.

„Každý soud – bez ohledu na velikost – má totiž stejnou řídicí a administrativní strukturu: předsedu, místopředsedu, ředitele správy, technickou správu, účetní a podobně. Na početně malých soudech není možná odborná specializace soudců. Specializace přitom prokazatelně zvyšuje kvalitu rozhodování a zároveň zrychluje soudní řízení. Nízký počet soudců vede k nezastupitelnosti. Dostupnost spravedlnosti se nezhorší... Změní se pouze struktura. Bude méně funkcionářských pozic a méně poloprázdných, přesto plně udržovaných a vytápěných soudních budov,“ argumentuje mimo jiné nový ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.

Změna by byla ideální podle ministra k začátku roku 2027. Má před sebou rokycanský soud poslední rok fungování? Přežije jako samostatný soud, stane se pobočkou jiného okresního soudu? Nebo se úplně uzavře soudní budova v Rokycanech postavená v závěru 90. let minulého století kousek od tamního autobusového a vlakového nádraží i centra města?

„Bohužel my vůbec nevíme, jaký je záměr pana ministra. Informaci máme jen z médií,“ řekla předsedkyně Okresního soudu v Rokycanech Linda Hnátová. V Rokycanech se osm soudců střídá ve čtyřech jednacích síních, všechny kanceláře jsou plně obsazené.

Soudy v Plzeňském a Karlovarském kraji

okresní soud počty soudců

  • Rokycany 8
  • Domažlice 11
  • Tachov 11
  • Klatovy 13
  • Plzeň-jih 13
  • Plzeň-sever 13
  • Cheb 20
  • Sokolov 20
  • Karlovy Vary 23
  • Plzeň-město 35

Pokud by Okresní soud v Rokycanech zůstal tak, jak je, nebo se stal pobočkou jiného okresního soudu, pro účastníky jednání nebo sporů by se nic zásadního nezměnilo. Soud by v Rokycanech dál fungoval.

Kdyby soud v Rokycanech úplně skončil? Pro lidi by to zřejmě znamenalo jezdit kvůli justici nejspíše do Plzně, pokud by došlo ke spojení s některým z okresních soudů v krajské metropoli. Vlak zvládne 17 kilometrů dlouhou trasu mezi rokycanským a plzeňským nádražím za 15 minut. Pak je otázkou, kam dál by lidé pokračovali. Okresní soud Plzeň-město je u nádraží, soudy Plzeň-sever a Plzeň-jih sídlí u Chodského náměstí v městské části Bory. Nebo by lidé cestovali za soudci do jiného města?

Rokycanský starosta Tomáš Rada připomíná, že Rokycany jsou třetím největším městem v Plzeňském kraji. „Nemít takovou instituci v okresním městě by bylo velice citelné. Oblast, kterou soud spravuje, je velká. Jezdit ale do Plzně? Dělá se digitalizace, aby vše bylo lidem blíže a dostupnější. Aby nemuseli jezdit daleko,“ shrnul Tomáš Rada.

Veřejná doprava je na Rokycansku budovaná tak, aby většina autobusových spojů z obcí a městeček dojela do Rokycan. Po přestoupení na vlak mají lidé pokračovat na Plzeň nebo Prahu.

Budova Okresního soudu v Rokycanech (16. ledna 2026)

Případné zrušení soudu v Rokycanech by mohlo zkomplikovat život stovkám lidí. Vedoucí rokycanského sociálního odboru i OSPOD Jiří Kruba řekl, že každoročně řeší více případů a jsou stále komplikovanější. „Kdyby v Rokycanech nebyl soud, bylo by to náročnější nejen pro nás, ale i pro samotné rodiny s dětmi. Nejen časově, ale i finančně. Pokud bychom jezdili k soudu do Plzně, asi by nebylo tolik času přímo na práci s klienty jako dosud, když je vše v jednom místě,“ soudí Jiří Kruba.

Rokycansko je specifické i tím, že má tři velká centra sociálních služeb s domovy zejména pro seniory, z nichž někteří se už neobejdou bez pomoci opatrovníků. „V opatrovnických řízeních je důležitá rychlost. V tom máme s rokycanským soudem výborné zkušenosti. Nedovedu si představit, že bychom mohli čekat třeba dva tři měsíce na rozhodnutí o změně pobytové služby nebo že bychom dlouho čekali na rozhodnutí soudu o uvolnění financí na nákup invalidního vozíku, který opatrovanec potřebuje co nejrychleji,“ přidává z praxe opatrovnice v Domově sociálních služeb Liblín Ester Lipertová.

Tejc zvažuje zrušit některé okresní soudy, chce uspořit

Soudci musejí klienty sociálních ústavů před rozhodnutím fyzicky vidět, často za nimi jezdí i do jednotlivých zařízení.

I když se debata o budoucnosti okresních soudů rozvířila zejména kolem těch nejmenších, změny se nemusejí týkat jen těch. Podle odborníků je pro efektivně fungující soud hranicí 20 soudců. „Pod 20 soudců je předseda soudu významně omezen v možnostech soud efektivně řídit,“ řekl pro Info. cz prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

Hranici 20 soudců v Plzeňském kraji dosahuje jen jediný okresní soud, naopak v Karlovarském kraji všechny tři tamní okresní soudy.

