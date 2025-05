Frekventovanou silnici mezi Slovany a Lobzy měli stavbaři budující kanalizaci a vodovod uzavřít už na začátku března. Pár dnů před postavením značek se zákazy vjezdu stavbaři objevili pod silnicí vedoucí ke sportovní střelnici základy starého statku. Začal proto archeologický výzkum a práce se zpomalily.

Rozkopání silnice u lobezské strany mostu se odkládalo ještě jednou, a to kvůli Slavnostem svobody, protože u střelnice vystavily svoji současnou techniku včetně tanku naše a americká armáda. Definitivně se uzavře v pondělí 12. května.

Dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Miroslav Machaň upozornil, že kvůli dlouhodobé uzavírce mění trasy autobusové linky 29, 30 a 38. „Po celu dobu uzavírky budou linky 29 a 30 shodně obousměrně odkloněné mezi Doubravkou a Slovany ulicemi Rokycanská, U Prazdroje a Lobezská,“ uvedl Machaň.

Autobusy jedoucí z Doubravky v křižovatce u Pietasu odbočí doprava na Rokycanskou, pokračovat budou po průtahu kolem pivovaru, odbočí na most nad Nádražím a po Lobezské dojedou ke kruhovému objezdu s Částkovou ulicí, kde se vrátí na svoji původní trasu. „Autobusy linek 29 a 30 nebudou zajíždět do Dlouhé ulice, zastávky U Astry a Rolnické náměstí budou po dobu rekonstrukce zrušeny bez náhrady,“ upozornil Machaň.

Do Lobez bude ale nově prodloužena autobusová linka 38. Ta bude nově pendlovat mezi konečnou Lobzy, Doubravkou a Červeným Hrádkem. Dopravní odborníci upozorňují na kolony zejména v prvních dnech, protože objízdná trasa pro auta je doporučená zcela stejně jako je náhradní trasa pro městské autobusy.

Na průtahu stojí v dopravních špičkách dlouhé kolony aut už nyní, od pondělí sem zamíří ještě další auta, takže i městská doprava tu zřejmě bude nabírat velká zpoždění.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar řekl, že pro řidiče aut do 3,5 tuny našli alternativní objízdnou trasu. Tyhle vozy společně s cyklisty pustí na vyasfaltovanou stezku na levém břehu Úslavy.

„Jedná se o mimořádné opatření, kdy bude povolený jednosměrný vjezd osobních automobilů na stezku pro cyklisty a pěší na levém břehu řeky Úslavy ze Slovan směrem k Doubravce. Rychlost tam bude omezená maximálně na 30 kilometrů v hodině. Cyklistům mířícím opačným směrem, tedy z Doubravky směrem na Slovany, bude vjezd na stezku zakázaný. Protože očekáváme, že po stezce bude jezdit hodně aut, apelujeme na pěší, aby využili cestu na druhém břehu řeky. Na tu budou značením navedeni i cyklisté při jízdě z Doubravky na Slovany. Řešení to není příjemné, ale je zcela mimořádné, dočasné. Snažíme se jím celkově ulehčit situaci řidičům a zároveň zajistit cyklistům i pěším bezpečnou trasu,“ vysvětlil Aleš Tolar.

Dana Veselá z Vodárny Plzeň upřesnila, že stavební firma má podle smlouvy zvládnout ve starých Lobzech výstavbu 900 metrů splaškové kanalizace, téměř 650 metrů dešťové kanalizace a přibližně 800 metrů vodovodního řadu. „Součástí stavby je obnova stávajících vodovodních přípojek na veřejných pozemcích,“ vypočítala Veselá.

Oblast starých Lobez je braná jako vesnická zóna, stojí v nich kolem 30 domů. Ač je 21. století, část domů dosud nebyla napojená na kanalizaci ani městský vodovod. Sliby, že budou připojeni, místní slýchávali desítky let.

Náměstek primátora Pavel Bosák řekl, že výkopy i pokládka potrubí a rour se budou postupně posouvat od křižovatky u mostu přes Úslavu až ke křížení Dlouhé a Revoluční ulice. Po dokončení stavby by se mělo zlidštit i Rolnické náměstí, které je v současné době jednou velkou zatáčkou, kde silnice je i několik desítek centimetrů nad úrovní okolního terénu, chybí tam chodník i zeleň. Navíc když se v zatáčce potkají dva kloubové autobusy, jeden musí většinou zastavit u strany a druhý jede, aby se bezpečně vyhnuly.

Bagry určitě ještě odhalí další pozůstatky staveb

Stavbu za více než 100 milionů korun zajišťuje společnost POHL a je rozdělená do čtyř etap. Investorem je městská společnost Vodárna Plzeň. První nabourání harmonogramu výstavby kanalizace a vodovodu v téhle části Plzně nastalo v únoru. Bagry odhalily zasypané zbytky starého domu. Archeologové už vědí, že v těchto místech stál v 18. století menší statek.

„Při pokračování výkopů se podařilo zachytit i druhou obvodovou zeď stavení, ta byla pod hranou chodníku směrem k řece. Pokračovala tam kamenná i cihlová podlaha, nalezli jsme tři podstavce pro sloupy, které v budově nesly křížovou klenbu. Odhalili jsme i místo, na které odstavovali žebřiňáky a další tehdy používané povozy,“ vyjmenovala v dubnu Martina Bradová z archeologické společnosti Zip.

Nejstarší části zemědělského statku pocházejí podle nálezů ze začátku 18. století. Zajímavostí je, že při průzkumu odhalených zbytků stavení našli i jednu cihlu se značkami, podle které specialisté odhalili, že byla vyrobená v cihelně Křimicích. Archeologové v obnažené části výkopu svoji práci skončili.

Až se bagry zakousnou do hlavní silnice u mostu přes řeku a budou pokračovat v hloubení výkopů pro vodovod a kanalizaci, s velkou pravděpodobností tam narazí na pozůstatky dalších staveb. Martina Bradová odhaduje, že pod hlavní silnicí by mohly být ještě další části už odhalené budovy. Ve výkopu směrem k Rolnickému náměstí by mohli narazit na základy bývalé továrny na mlýnské tkaniny a možná i zbytky kapličky, která bývá na historických obrázcích ze starých Lobez.

Silnice mezi Lobzy a Slovany se uzavře kvůli rekonstrukci (24. 1. 2025)