„Pro autobusy a osobní auta se průjezd přes Rolnické náměstí otevře 1. června. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude průjezd umožněný až později,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Alena Výborná.
Důležitou silnici včetně Rolnického náměstí a malých uliček v oblasti Starých Lobez rozkopaly bagry hlavně kvůli tomu, aby i v téhle vesnické oblasti, na kterou dohlížejí památkáři, už lidé žili v realitě 21. století. Mnoho ze zdejších zhruba 30 domů nebylo ještě v roce 2024 napojených na městský vodovod, kanalizace tu chyběla úplně.
Pro cestující městskou dopravou znamená otevření Rolnického náměstí rychlejší cestování, ve špičkách už nebudou autobusy linek 29 a 30 uvízlé v zácpách na objízdné trase. „Od 1. 6. budou zrušené pro linky 29 a 30 zastávky Letná a současně pro linku 38 obousměrně spoje mezi Doubravkou a Lobzy,“ připomněl Ondřej Liška z Plzeňských městských dopravních podniků.
Součástí investice za zhruba 100 milionů korun je vybudování 900 metrů splaškové a téměř 650 metrů dešťové kanalizace, k tomu přibližně 800 metrů vodovodního řadu, přestavba Rolnického náměstí, nová asfaltová silnice i chodníky vydlážděné žulovými kostičkami.
„Byla to náročná etapa pro obyvatele, řidiče i cestující MHD, a proto chci všem poděkovat za trpělivost,“ řekl starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.
Zcela se změnil prostor samotného Rolnického náměstí. Původní parkoviště je zmenšené a místo asfaltu je tu dlažba, část bývalého parkoviště nahradily široké stupně pozvolného schodiště. Silnici nově lemují široké tmavě zelené sloupy s pouličním osvětlením, v budoucnu ponesou trolejové vedení, protože místo autobusů tu budou jezdit trolejbusy.
Zatímco kolem umělecké školy tmavě zelené sloupy vizuálně splývají s blízkými stromy, les tmavých sloupů v zatáčce Rolnického náměstí už vyvolal bouřlivé diskuze na sociálních sítích. Podle diskutujících se v zóně hlídané památkáři neměly mohutné a výrazné sloupy vůbec objevit, mnohým se nelíbí ani plán na natažení trolejí. „Troleje máme napříč městem včetně památkových zón už 85 let,“ komentuje námitky náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Pro místní obyvatele a podnikatele teď končí téměř odříznutí od zbytku Plzně kvůli výkopům i bahnu na stavbě před domy. Pavel Křovák, který provozuje Muzeum dvoutaktů, podotkl, že po dobu stavby přišlo do muzea ještě méně návštěvníků než v letech covidu.
Podle místních má ovšem současná rekonstrukce k dokonalosti daleko. „Mohutné tmavě zelené sloupy jsou otřesné, proti světlým fasádám domů jsou jako pěst na oko. Na straně, kde chodí hodně lidí, jsou užší chodníky než na straně druhé, kde nikdo nechodí. Problém bude i s výjezdem z nového parkoviště, doleva vidíte tak na 15 metrů. Pokud auta od školy budou rozjetá, ani zrcadlo to nezachrání. Když vyjíždím od nás ze dvora, stěží se před vrata vejdu s autem a také není skoro nikam vidět,“ vypočítal Pavel Křovák část rizik, která vidí ještě před zprovozněním frekventované silnice.
Komplikace na stavbě
Už 1. července začne ve čtvrtém městském obvodě další významná stavba, která řádně zasáhne do dopravy. Odstartuje rekonstrukce první části Masarykovy ulice mezi křižovatkou Pietas a zhruba 200 metrů vzdálenou křižovatkou s Těšínskou ulicí u pošty.
„Jde o zásadní proměnu jedné z nejdůležitějších ulic Doubravky, kterou bude řídit Správa veřejného statku města Plzně. Obvod se do řízení projektu aktivně zapojí, chceme hlídat, aby se co nejvíce myslelo na obyvatele, podnikatele, chodce, MHD i každodenní život v této části Doubravky,“ řekl starosta Tomáš Soukup.
Přestavba důležité silniční tepny v městský bulvár má přinést zejména příjemnější prostředí a stromy. Součástí projektu je i dobudování vedení pro trolejbusy mezi oběma křižovatkami. Souvisí to i s plánovaným převedením linek 29 a 30 z autobusů na trolejbusy.
V budoucnu úprava čeká celou Masarykovu ulici a i také část Zábělské až ke konečné autobusů a trolejbusů, kterou také čeká přestavba na přestupní terminál mezi meziměstskými linkami a městskou dopravou.
24. ledna 2025