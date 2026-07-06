Romantický zámek Žinkovy na Plzeňsku nabízí dva nové prohlídkové okruhy

Dva nové prohlídkové okruhy nabízí návštěvníkům zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku. Se 142 pokoji je údajně největším soukromým zámkem v Česku. Romantický zámek loni na jaře koupily Lázně Poděbrady a od loňského června ho poprvé po letech otevřely pro turisty, řekl ČTK umělecký ředitel Vojtěch Odcházel.
První návštěvnický okruh se jmenuje Vznešené patro a představuje reprezentační srdce zámku. Návštěvníky provede v druhém podlaží slavnostními salony, společenskými místnostmi a reprezentativními prostorami, v nichž někdejší majitelé přijímali významné návštěvy, sjednávali obchody, pořádali kulturní a společenské události. Zámek v minulosti vlastnili například rody Lobkowiczů, Harrachů, Wesselých či plzeňští průmyslníci Škodové.
Okruh vede loveckou chodbou s původními Škodovými trofejemi, které se podařilo nedávno získat, božským salonkem s nástěnnými malbami římských bohů, luxusním apartmánem pro vzácné hosty, novogotickou kaplí či pokoji, kde panstvo holdovalo hrám a popíjení vína. Jezdecký salonek nabízí modely slavných jezdeckých soch, například model sochy hřebce Arda, který byl předlohou k Myslbekově soše svatého Václava na Václavském náměstí, návrhy sochy sv. Václava a model jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad od Bohuslava Schnircha či bronzový model sochy Jana Žižky na pražském Vítkově od Bohumila Kafky.
Mnohem intimnější pohled na každodenní život obyvatel zámku nabízí druhý okruh nazvaný Šlechtické komnaty. Návštěvníci v něm v třetím podlaží vstoupí do soukromých pokojů, ložnic, koupelen a obytných prostor, které přibližují bydlení aristokracie, její zvyklosti i proměny zámeckého života v průběhu staletí, řekl Odcházel. "Chceme, aby návštěvníci neobjevovali pouze krásné historické interiéry, ale také příběhy lidí, kteří zde po staletí žili a utvářeli podobu tohoto mimořádného místa. Každá prohlídka nabízí jiný pohled na zámek a společně vytvářejí ucelený obraz jeho historie i současnosti," řekl.
Přestože památka od 50. let 20. století sloužila po desetiletí k rekreaci odborářů, z interiérů se mnohé zachovalo. Podle Odcházela se také postupně daří získávat zpět původní nebo dobově věrný mobiliář a vybavení. Zámecký komplex má opravená dvě ze tří křídel.
Současnou pseudorenesanční podobu získal zámek na konci 19. století. Přízvisko "romantická perla Čech" si podle Odcházela plně zaslouží, neboť v sobě kombinuje to nejkrásnější z různých stavebních slohů. "Můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken a gotické vitráže, krásná lineární sgrafita, která známe z renesanční architektury, ale třeba i krásné barokní stříšky. Všechny tyto prvky slavní vídeňští architekti (Ferdinand) Fellner a (Hermann) Helmer zahrnuli do výstavby proto, aby nás ohromili," řekl. Zámek navíc stojí v anglickém parku a na břehu rybníka Labuť a nabízí četné romantické výhledy.
Lázně Poděbrady neuvádějí, za kolik zámek loni koupily, nezveřejňují ani údaje o návštěvnosti. Zámek je přístupný celoročně.