Kvůli válce není čím zateplovat. Stavby se výrazně prodražují

Jitka Kubíková Šrámková
  10:42aktualizováno  10:42
Domy zůstanou nezateplené. I to se může stát v reakci na válku na Blízkém východě. Firmy v Plzeňském kraji totiž hlásí nedostatek polystyrenu, který se k zateplení domů používá. Vyrábí se z ropy a jeho ceny letí raketově nahoru. Platí se za něj i čtyřnásobné ceny než před válkou.
ilustrační snímek

Zateplení domu se tak může zvednout ze 70 na 300 tisíc korun. „Polystyren skoupili velcí developeři, takže ceny vyskočily. Teď mi volal jeden prodejce stavebnin, že má 600 kubíků polystyrenu, ale za dvojnásobnou cenu než před dvěma měsíci. Protože máme zateplovat až na podzim, nákup odložím, protože si myslím, že se do té doby situace uklidní,“ popsal Josef Loukota z plzeňské firmy Dům na klíč.

Připomněl, že čeští výrobci polystyrenu sice stále vyrábějí, ale zboží je zamluvené na několik měsíců dopředu, proto už nepřijímají objednávky.

Nenakupujeme, ale vyčkáváme

Polystyren se dá podle Loukoty nahradit dražší minerální vatou, ale pokud to udělá každý investor, její ceny se mohou také zvednout. Loukotovi to připomíná dobu epidemie covidu nebo začátku války na Ukrajině, kdy se také zvedly ceny například oceli či cihel, ale do půl roku či roku se vše srovnalo. „Proto teď nenakupujeme a vyčkáváme,“ sdělil Loukota.

Pokud bude situace trvat déle, může se podle jeho názoru opakovat stav z doby covidu, kdy nebyly na trhu interiérové dveře a domy se kolaudovaly bez nich. „Lidé třeba zateplení odloží o rok,“ nastínil.

V návaznosti na zkušenosti z doby covidu jsou podle Loukoty ve smlouvách se zákazníky doložky, že pokud se materiál zdraží vlivem vyšší moci, což válka na Blízkém východě je, doplatí to zákazník.

Jaroslav Veverka z firmy Stavitelství Veverka Horní Bříza na Plzeňsku uvedl, že má zásoby polystyrenu na čtyři fasády, ale nasmlouvaných jich má 17. Majitelé stavebnin si podle něj mohou nechat přivézt polystyren z Polska. „Protože je méně kvalitní než od českých výrobců, musel bych se záměnou seznámit zákazníka a ten by rozhodl, zda souhlasí, nebo počká,“ přiblížil Veverka.

Podle něj se dá situace s nedostatkem polystyrenu vyřešit i tak, že se vypoví smlouva, firma vrátí zákazníkovi zálohu za polystyren a dům odevzdá bez zateplení. „Nebudou mít zatím zateplený dům a budou čekat,“ dodal.

Některé stavebniny už podle něj začaly ceny hodně zvedat. „Třeba na čtyřnásobek, takže když zateplení domu stojí 70 tisíc korun, zvedlo by se téměř na 300 tisíc, na to ale zákazníci nepřistoupí,“ poznamenal Veverka s tím, že nedostatek suroviny je dán i spekulacemi těchto majitelů stavebnin, kteří si vytvořili zásoby.

Zákazníků se prý Veverka ani neptá, zda chtějí tento předražený polystyren, protože tyto spekulace nechce podporovat.

Když není polystyren, dá se to podle Veverky vyřešit i změnou stavebního materiálu. „Tepelněizolační pórobetonová tvárnice Ytong Lambda, která má v sobě větší póry, se nemusí zateplovat polystyrenem. Je sice dražší, ale když ji zákazník použije, celkově ušetří. Pokud už mají stavební povolení na stavbu s polystyrenem, dá se provést změna projektu na Ytong Lambda, což není problém,“ popsal Veverka.

Připomněl, že válka na Blízkém východě zdražuje i další produkty. „Zvedla se i cena plastových oken, a to zhruba o sedm procent,“ sdělil Veverka.

Nedostatek polystyrenu musí řešit i Zdeněk Šmíd, majitel plzeňské firmy Stavitelství Šmíd. „Polystyren, který máme objednaný, nám přijde o měsíc později, což je komplikace,“ uvedl s tím, že polystyren se nedá jen tak vypustit, protože se používá na zateplení nejen fasád, ale i podlah a střech.

Zdražili i výrobky, které už měli na skladě

U nasmlouvaných zakázek firma ceny drží a bere to jako podnikatelské riziko, problém je ale s termíny dodávek. „Nedostatek polystyrenu je čerstvý problém, kdyby měl nedostatek trvat delší dobu, se zákazníky bychom začali jednat o prodloužení termínu dokončení stavby,“ popsal Šmíd.

Do smluv, které jsou před uzavřením, firma zřejmě vloží inflační doložku. „Bude obsahovat formulaci, že když investorovi dokážeme, že to zvýšení nákladů vzniklo zdražením výrobků z ropy, máme právo na zvýšení ceny,“ sdělil Šmíd.

Popsal, že výrobci polystyrenu po zahájení války na Blízkém východě zdražili i výrobky, které už měli na skladě. „Je to jejich hra. V případě, že válka skončí rychle, ceny se vrátí do normálu. Kdyby krize trvala třeba půl roku, byl by to velký problém,“ myslí si Šmíd, jehož firma nyní pracuje na obří zakázce Nová papírna v Plzni.

