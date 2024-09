Plzeň

Rozběhněte se kolem rybníků

Připraveny jsou trasy pro děti na 300 a 750 metrů, 1,1 a 2 kilometry, pro dospělé 2km, 3,5km a 5km. Startovné je zdarma a na účastníky čeká v cíli medaile.

Pilsen Busking Fest se vrátil do plzeňských ulic

Po jedenácté se ve čtvrtek do plzeňských ulic vrátil Pilsen Busking Fest a ještě o víkendu zasáhne do života návštěvníků. V rámci programu se představí pouliční hudebníci, kapely různých žánrů, komedianti, žongléři, cirkusáci, akrobaté nebo tanečníci. Připraveny jsou i výstavy, interaktivní kreativní zóny, workshopy, ale i dobré jídlo a pití.

Bolevecké vinobraní s cimbálovkou a swingem

Na Bolevecké návsi se v sobotu 7. září sejdou čeští a moravští vinaři a přivezou s sebou více jak 70 druhů vín na Bolevecké vinobraní. K dobrému vínku zahraje Cimbálová muzika Alexandra Vrábela a představí se i profesionální jazzový orchestr Swing Melody. V nabídce bude i dobré jídlo – uzenářské a sýrové speciality, koláče, domácí sirupy, marmelády a jiné. Děti si budou moci vyfouknout skleněnou baňku nebo si vyzkoušejí lisování vína.

Dýšina

Dožínky Plzeňského kraje

Tradiční oslava sklizně obilí, Dožínky Plzeňského kraje, v neděli zavítá do Dýšiny. Návštěvníci budou mít příležitost vidět ukázky dožínkové vazby, zdobení koní a vozů i ukázky tradičních řemesel. Mohou se přidat k dožínkovému průvodu, který povede Soubor písní a tanců Jiskra za doprovodu živé muziky. Chybět nebudou ochutnávky a prodej oceněných regionálních potravin. Tradičně dojde k slavnostnímu vyhlášení vítězů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Děti mohou využít tvořivé díly, nafukovací atrakce i farmářské aktivity. K vidění bude i historická zemědělská technika a hasičský vů. Součástí akce budou i prohlídky kostela Nejsvětější Trojice sv. Šimona a Judy ze 14. století. O hudbu se postará pěvecký soubor Gutta, skupina Václava Žákovce a koncert Petra Kocmana s doprovodnou skupinou PK Band.

Hrádek u Rokycan

Rock Start Festival

Pátý ročník městských slavností se koná v sobotu 7. září v letním kině v Hrádku u Rokycan. Na akci od 12.30 hodin vystoupí hvězdy jako Vypsaná fixa, Pokáč, Monika Absolonová, Imodium a Electric Therapy.