Rozsáhlé daňové podvody za 14 milionů. Kriminalisté obvinili devět lidí a tři firmy

Obvinění se podle kriminalistů dopouštěli trestné činnosti od července 2021 do března letošního roku. Systematicky snižovali daňové povinnosti.
Hlavním obviněným je devětačtyřicetiletý muž. Ten řídil několik společností, jenž účelově začlenil do obchodní struktury na pozici takzvaných „missing traderů“, tedy společností, které neodvádějí státu daň z přidané hodnoty, přestože jim tato povinnost vznikla.
„Tyto společnosti nevykonávaly běžnou podnikatelskou činnost a jejich skutečné fungování bylo záměrně zastíráno. Do vedení společností byli dosazováni takzvaní bílí koně, kteří dostávali za páchání trestné činnosti pravidelnou odměnu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Mifková.
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Případ vyšetřují kriminalisté jako zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Po rozsáhlém policejním zásahu v září skončil jeden z obviněných ve vazbě. Ostatní jsou stíháni na svobodě.
Obviněným hrozí tresty od pěti do deseti let vězení. Plzeňští kriminalisté na případu spolupracovali s Finančním úřadem pro Kraj Vysočina a plzeňskými celníky.