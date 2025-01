Silničáři vybrali firmu, která rozšíří parkoviště pro kamiony u Rozvadova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už s firmami podepsalo smlouvu. Informoval o tom generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„ŘSD uzavřelo smlouvu se sdružením Strabag SIS a SUPTel za nabídkovou cenu 647,9 milionu korun bez DPH s dobou výstavby 330 dní. Realizace stavby bude zahájena během pár týdnů. Po modernizaci zde bude mimo jiné 509 stání pro nákladní vozidla,“ uvedl Mátl na síti X.

Přestavba se týká parkovišť na obou stranách dálnice. Po dokončení tam najde místo pro zaparkování téměř dvojnásobek kamionů a nákladních aut ve srovnání se současným stavem.

Do tendru se přihlásili tři zájemci, vítězné sdružení nabídlo nejnižší cenu. Oproti 846 milionům, ke kterým se dopočítali projektanti, představuje částka podepsaná ve smlouvě 76,6 procenta původně předpokládaných nákladů. Přestavba parkoviště ve směru do Německa by měla trvat podle informací z loňského roku 160 dnů, v opačném směru bude o deset dnů delší.

Cílem kompletní přestavby parkovišť je výrazné navýšení počtu parkovacích míst. Proto už loni na jaře začaly demolice budov, ve kterých po otevření přechodu v listopadu 1997 několik let fungovali celníci a policisté. Po vstupu České republiky do Schengenského prostoru, kdy na hranicích skončily veškeré kontroly, většina budov neměla využití a chátrala.

V současné době je na parkovištích na vjezdu do České republiky z Německa i na výjezdu do Německa dohromady přes 250 parkovacích míst pro kamiony. V roce 2026, po dokončení přestavby, by jich tu mělo být 509.

„Naším cílem je výrazné navýšení kapacity pro parkování a zkulturnění celého místa. V celé republice podle některých odhadů v současné době chybí kolem 1300 parkovacích a odstavných míst pro kamiony a těžkou nákladní dopravu. Nejrychlejším způsobem je úprava stávajících prostorů,“ řekl loni v březnu při zahájení demolice prvního z objektů mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Kromě parkovacích míst na obou stranách parkoviště vzniknou toalety, sprchy i obchod. U parkovacích míst přibudou stromy u parkovacích stání. „Prostředí bude kulturnější. Hodně nám záleží i na prvním dojmu, který lidé získají při vjezdu do České republiky,“ řekl Rýdl.

7. března 2024

Parkoviště pro osobní auta, autobusy a karavany budou oddělená od těch pro kamiony. Restaurace na obou parkovištích doplní odpočinkové zóny pro děti nebo zastřešená posezení. Prostředí mají zpříjemnit i stromy, se kterými projekty počítají v ostrůvcích mezi parkovacími stáními.

Kamioňáky přímo na volná místa bude navádět nový informační systém „Na odpočívce bude kamerový dohled, navržená jsou i místa pro rampy, ze kterých je možné uklízet sníh z návěsů nákladních automobilů,“ vysvětlil Adam Koloušek z ŘSD.