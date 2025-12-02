Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připomněl, že v České republice je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst u dálnic. Nově otevřená plocha v Rozvadově je podle jeho slov momentálně největší tuzemské dálniční parkoviště.
„Rozvadov je jedno z míst, kde se snažíme splatit dlouhodobý dluh s nedostatkem parkovacích míst pro nákladní i osobní dopravu. Na dálničním přechodu Rozvadov právě nyní zprovozňujeme přestavěné parkoviště na pravé straně (na odjezdu z České republiky - pozn. red), kde je nově přes 200 stání pro nákladní automobily a téměř 100 strání pro osobní,“ vypočítal Adam Koloušek z ŘSD.
Přípravné práce na dálničním parkovišti ve směru do Německa začaly už loni. Specializovaná firma postupně zdemolovala roky opuštěné a chátrající budovy, které celníci a policisté opustili po vstupu České republiky do Schengenského prostoru.
V uvolněném prostoru vznikla parkovací místa zejména pro kamiony. Rozšířené a osvětlené parkoviště s několika ostrůvky se zelení, lavičkami a také s toaletami i pro tělesné hendikepované budovaly stavební firmy od letošního jara.
|
Pomoc kamioňákům. Na dálniční odpočívce u Rozvadova jich zaparkuje dvojnásobek
Oproti stavu ze začátku letošního roku je počet parkovacích míst pro kamiony mířící do Německa více než dvojnásobný. „V odpočinkových zónách ale i v ostrůvcích mezi stáními budou vysázené stromy. Celý areál odpočívky bude oplocen, vybaven moderním LED osvětlením a systémem pro sledování obsazenosti, jehož součástí bude i telematický systém určený k rozřazování nákladních vozidel do jednotlivých řad a mezi jednotlivé odpočívky,“ vypočítal Koloušek.
Řidiči vjížděli do staveniště
Milan Krbec ze společnosti Strabag řekl, že jim přestavbu a zvětšování parkoviště komplikovali šoféři, kteří nerespektovali dopravní značení a vjížděli i do staveniště.
„Byla to výzva, stavěli jsme při částečném zachování provozu. V poslední době nám příliš nepřálo počasí, operativně jsme řešili přesuny techniky, ale stavbu otevíráme včas,“ řekl v úterý na místě Milan Krbec, technický vedoucí provozní jednotky společnosti Strabag v Plzni
Ještě dopoledne, před otevřením parkoviště kamionům, pracovníci firem stříkali na nedávno položený asfaltový povrch šipky dopravního značení, na betonových plochách stříkali poslední čáry oddělující jednotlivá parkovací stání.
|
7. března 2024
Na výjezdu z rozšířeného dálničního parkoviště přibyla dlouhá rampa, ze které budou moci v zimě nejméně dva kamioňáci najednou zbavovat tahače i návěsy čerstvě napadaného sněhu.
V příštím roce by se stavbaři měli pustit do rozšíření parkoviště na příjezdu z Německa. To bude ještě větší, než to v opačném směru. Projekt tam počítá s 308 parkovacími místy pro kamiony - nyní jich je tam 106. Výrazně přibyde i míst pro osobní auta, namísto 24 jich tam podle projektu bude 131.
„Po dokončení přestavby celé rozvadovské odpočívky v příštím roce budou mít řidiči nákladních automobilů možnost využít až 509 parkovacích stání, rekonstrukcí tak celkem přibude na obou stranách dálnice 232 nových stání pro nákladní automobily,“ řekl Adam Koloušek z ŘSD.
Kompletní rekonstrukci odpočívek na obou stranách dálnice D5 u hranice s Německem provádějí firmy STRABAG a SUPTel, v tendru zvítězily s cenou 648 milionů korun bez DPH.