Rudolf Salvetr z ODS je opět starostou Klatov, v jejich čele stojí od roku 2006

Autor: ČTK
  20:26aktualizováno  20:26
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dvaašedesátiletý Rudolf Salvetr z ODS bude další čtyři roky starostou Klatov, druhého největšího města Plzeňského kraje. Na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva dostal v tajné volbě 20 ze 27 hlasů. Salvetr je nejdéle sloužícím starostou okresních měst v kraji. V čele třiadvacetitisícových Klatov stojí od roku 2006, vstupuje tedy do svého šestého funkčního období. Na koalici se ve městě dohodla vítězná ODS, Nestraníci pro Klatovy a ANO, stejné složení měla i předchozí koalice.

Místostarostou se stal Martin Kříž (Nestraníci pro Klatovy), který je ve funkci od roku 2014, a nováček ve vedení města Petr Votípka (ANO). Kříž, který se stal prvním místostarostou, dostal 21 hlasů, Votípka o jeden méně. Salvetr neměl protikandidáta, na místostarostu byla navržena ještě Kateřina Vágnerová. Stála v čele kandidátky uskupení Klatovy21, které bylo po ODS druhou nejúspěšnější stranou letošních voleb ve městě. Starosta i oba místostarostové budou pracovat jako uvolnění, tedy na plný úvazek a za plný plat. V minulém volebním období měly Klatovy místostarosty tři, dva uvolněné jednoho neuvolněného.

Volby v Klatovech vyhrála ODS se ziskem osmi mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila kandidátka Klatovy21 se sedmi mandáty. Třetí ANO má pět zastupitelů, Nestraníci pro Klatovy mají pět mandátů, dva zastupitele má SPD. Dohodnutá koalice má 18 ze 27 mandátů v zastupitelstvu. ODS je v Klatovech v obecních volbách nejúspěšnější stranou, komunální volby zde vyhrává pravidelně od roku 1994.

Klatovy jsou posledním okresním městem Plzeňského kraje, které si zvolilo po říjnových volbách nové vedení. Stejně tak jako v Klatovech, také v Plzni, v Domažlicích, v Rokycanech a v Tachově ve funkcích pokračují dosavadní starostové, někde i místostarostové či radní.

Klatovy mají na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 754 milionů a výdaji 587 milionů korun. Přebytek téměř 168 milionů spolu s rozpočtovou rezervou přes 600 milionů korun z minulého roku město započítává jako neúčelovou rozpočtovou rezervu. Město ji využívá k zaplacení investic, které zastupitelé průběžně schvalují formou rozpočtových opatření.

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