Exhejtman Rudolf Špoták chce kandidovat v Domažlicích, sází na vlastní tým

Jaroslav Nedvěd
  7:32aktualizováno  7:32
Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták se chystá do říjnových komunálních voleb v Domažlicích. Špoták loni v létě odešel z České pirátské strany. Potom měl zájem navázat spolupráci s hnutím Naše Česko hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. Ale k dohodě nedošlo. Nyní Špoták tvrdí, že si myslí, že za Naše Česko ve volbách do obecních a městských samospráv nebude.

Nový hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták z Pirátů.(14. 2. 2022) | foto: Petr Eret, MAFRA

„V Domažlicích určitě budeme stavět nezávislou kandidátku,“ prohlásil. Uvedl, že měl od některých politických subjektů nabídky, aby šel do komunálních voleb v Plzni, což odmítl.

„Vysvětloval jsem, že tyhle náplavy nemám rád. Myslím, že lidi v Plzni by to nevzali dobře. Kdyby to udělal někdo u nás v Domažlicích, tak takové věci se neodpouštějí. Dokonce Honzovi Látkovi, který v Domažlicích bydlí čtyřicet let, lidi vyčítají, že není rodilý Domažličák a že se tam přiženil. My Chodové jsme na to citliví,“ uvedl.

Látka v dresu ANO uhájil Domažlicko, novým senátorem Rokycanska je Kroc

Jan Látka, který se narodil v Karlových Varech, býval v letech 1998–2006 starostou zvoleným za ČSSD. V roce 2022 členství v sociální demokracii ukončil a na krajské úrovni se stal členem klubu ANO + nezávislí. V roce 2024 byl Látka za ANO zvolen do Senátu.

Nicméně podle Špotáka je otázka jeho spolupráce s hnutím Naše Česko „v řešení“. „Ale myslím, že otázka, jak to bude dál, může následovat až po komunálních volbách. Že bych tam teď rychle utíkal, v plánu nemám a myslím, že to nemá v plánu ani Martin Kuba,“ konstatoval.

Zastupitelé kraje odvolali celou radu, novým hejtmanem je Špoták z Pirátů

Koordinátor Našeho Česka v Plzeňském kraji Štěpán Bečvář (donedávna člen ODS) řekl, že nemá žádné informace o možnosti spolupráce hnutí s Rudolfem Špotákem, a to ani v případě komunálních voleb v Domažlicích. „Já jsem vlastně pana Špotáka ani nikdy v životě neviděl,“ prohlásil.

Rudolf Špoták kandidoval v komunálních volbách v Domažlicích už v roce 2006 za Sdružení pro město Domažlice, ale neuspěl. V roce 2018 jako nestraník za Piráty také nebyl zvolen. Zastupitelem se stal až v roce 2019 jako náhradník za kolegu, který odstoupil. V roce 2022 šel do voleb ve městě jako druhý na kandidátce Pirátů a byl zvolen.

Po krajských volbách v roce 2020 se Špoták za Piráty stal náměstkem hejtmanky a po změně krajské koalice v únoru 2022 se stal hejtmanem. V krajských volbách v roce 2022 byl Špoták znovu zvolený zastupitelem. Piráti ale už nejsou součástí krajské koalice a Špoták byl zvolen uvolněným předsedou kontrolního výboru. V létě 2025 od Pirátů odešel.

Špoták rezignuje na předsedu kontrolního výboru. O jeho odvolání se hlasovat nebude

V závěru minulého roku se dohodl s hejtmanem Kamalem Farhanem z ANO, že funkci letos opustí. Jako oficiální důvod byl uveden jeho loňský odchod od Pirátů. Nicméně rozhodnutí přišlo v době, kdy opozice tvrdila, že je Špoták ve střetu zájmů, pokud má jako předseda výboru kontrolovat, co se v minulosti dělo kolem kontroverzního projektu rekonstrukce bývalých lázní v Plzni a stavby galerie. To je projekt, který Špoták z pozice hejtmana dříve prosazoval.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

