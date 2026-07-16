Rybník Babylon u Domažlic je nevhodný ke koupání, zákaz koupání tam ale není

Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali, negativní vývoj je například na rybníku Babylon u Domažlic. Voda je tam podle hygieniků nevhodná ke koupání a má výrazný zápach. Naopak na přírodním koupališti v Plané na Tachovsku, kde byla na začátku července voda nevhodná ke koupání, se kvalita zlepšila a voda je v pořádku.
Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka, v přírodních koupacích biotopech v Blovicích a v Dobřanech na jižním Plzeňsku, kde bylo ve vodě zvýšené množství zeleného chlorofylu, a dále v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku. U některých sledovaných koupališť jsou ale poslední měření z konce června.
Hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje, kvůli sinicím nedoporučuje koupání například v horní části přehrady Hracholusky na Plzeňsku. Kvůli zákalu také nedoporučuje koupání v přehradě České údolí u Plzně nebo v plzeňském Třemošenském rybníku.
"Sezona sinic sice už začala, ale v nejdůležitějších koupacích místech na Plzeňsku je kvalita pořád docela dobrá," uvedl. To je například situace na hrázi Hracholusek, kde je průhlednost vody kolem tří metrů. "Koupání v oblasti hráze je výborné, směrem proti proudu k Butovu se situace velmi zhoršuje," uvedl.
Dobré podmínky podle něj nemá Třemošenský rybník v Plzni, kde je průhlednost neobvykle nízká, asi půl metru. "Nejde sice přímo o sinice, ale o nějaké planktonní řasy, kterých je tam skutečně dostatek. Příčinou je aktuálně příliš vysoká rybí obsádka. A na to citlivě reaguje kvalita vody," vysvětlil.
Stále dobré koupání je na Košuteckém jezírku v Plzni, kde se průhlednost snížila na 1,5 metru kvůli zelenému vegetačnímu základu. Nezpůsobují ho sinice, ale zcela neškodné mikroskopické planktonní řasy, uvedl Duras.
Ze soustavy Boleveckých rybníků v Plzni je tradičně dobrá kvalita vody ve Velkém Boleveckém rybníku. Plavci ale musí počítat s vodními rostlinami, které právě zažívají období maximálního letního růstu a speciální vyžínací loď je nestíhá pokosit. V Šídlovském rybníku je díky snížení množství ryb průhlednost vody asi tři metry, což tam nebylo několik let, připomněl Duras. "To ale znamená, že tam můžeme také očekávat rozvoj vodních rostlin. Nicméně aktuálně jsou tam výborné podmínky," řekl. Tradičně dobrou vodu pro plavce má i přes hnědavé zabarvení rašelinnými látkami Kamenný rybník, který je bez sinic. Sinice nejsou ani v Seneckém rybníku, dodal Duras.