Rychlík na Klatovsku projel návěstidlo, evakuováno bylo 200 cestujících

V Pačejově na Klatovsku projel dnes po 17:15 rychlík z Českých Budějovic do Plzně neoprávněně návěstidlo. Událost se podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky obešla bez následků i bez zranění osob. Ve vlaku podle něho cestovalo zhruba 200 cestujících, hasiči se postarali o jejich evakuaci. Provoz na trati je po celou dobu vyšetřování události omezen.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. "Vlak neoprávněně projel návěstidlo v obci Olšany - Pačejov. Čtyři jednotky hasičů zde pomáhaly s evakuací asi 200 cestujících," řekl ČTK územní řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Jestli vlak po neoprávněném projetí návěstidlem zastavil vlakvedoucí nebo kontrolní systém, není podle něj zatím jasné.
"Událost je spojena s nepovolenou jízdou vlaku a vyšetřuje se," doplnil Kavka. "Na místě nebyl nikdo zraněný, záchranáři pouze poskytli pomoc devatenáctileté ženě, která utrpěla stresovou reakci," řekl ČTK mluvčí krajských záchranářů Luboš Bouček.
Návěstidlo projel nepovoleně dnes dopoledne také vlak na hlavním nádraží v Hradci Králové. Podle Kavky vlak projel návěstidlo při posunu. Vlak nevykolejil, nikdo se nezranil. Provoz byl zastaven v místě události necelou půlhodinu.