Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Autor: herp
  20:52
Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie vyšetřuje, podle dostupných informací chtěl dotyčný spáchat sebevraždu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kolem osmé hodiny večer o tom informovala policie na síti X. K události došlo mezi 143. a 144. km dálnice D5 ve směru na Prahu, nedaleko obce Svatá Kateřina, která spadá do administrativy Rozvadova. Tento úsek je v délce jednoho kilometru uzavřen.

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

„Dle prvotních informací měl z mostu na těleso dálnice spadnout muž,“ uvedla policie. Dodala, že podle dostupných informací chtěl dotyčný ukončit svůj život.

„Na místě bude nyní přistávat vrtulník, který bude transportovat zraněného muže do nemocničního zařízení. Co této události předcházelo, stejně tak jako všemi dalšími okolnostmi se zabýváme,“ popsala policie. Řidiče rovněž informovala o možnosti napojit se na dálnici průjezdem přes benzinovou stanici.

144. km dálnice D5

144. km dálnice D5

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  21:54

Nemocnost v Olomouckém kraji nevzrostla, zůstala na stejné úrovni

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními v Olomouckém kraji zůstává na stejné úrovni jako před týdnem. Hygienici evidují 1369 případů na 100.000...

2. března 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Výjimečný koncert Lenky Dusilové v jeskyni. O mimořádný zážitek se postará mimořádná akustika

Lenka Dusilová. Skladatelka, zpěvačka a hudebnice, která patří k nejvýraznějším...

„Hudba je pro mě bezpečí. Místo, kde můžu být pravdivá. Každý koncert je pro mě jedinečný rituál. A vystupovat v jeskyni, kde má zvuk vlastní život, je něco, na co se opravdu těším,“ říká Lenka...

2. března 2026  20:51

Teplé předjaří pokračuje. V Dukovanech padl 29 let starý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Dukovanech na Třebíčsku v pondělí padl teplotní rekord z roku 1997 pro 2. březen. Meteorologové naměřili 13 stupňů Celsia, o čtyři desetiny víc než před 29 lety, jak sdělil Ondřej Brambus z...

2. března 2026  20:32,  aktualizováno  20:32

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Tento „elixír zdraví“ můžete získat ze zahrady. Potřebujete k tomu pouze břízu.

S přicházejícími jarními teplotami se začíná probouzet i příroda. Stromy mají v této době obzvlášť napilno. Kořeny čerpají z půdy vodu, která proudí kmenem do koruny jako míza. Obsahuje minerální...

2. března 2026  19:51

Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Záchranáři získali v listopadu šest nových lékařských vozů pro RV systém a...

V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

2. března 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

Boj o každý metr v prázdných domech. Aktivní zálohy oživily pístovská kasárna

Členové aktivních záloh v pístovských ruinách pilují svalovou paměť pro boj v...

Prázdné a vybydlené prostory bývalých kasáren v jihlavském Pístově se tento týden zaplní maskáči a zvukem cvičné střelby. Po zhruba dvou desítkách let, kdy armáda areál definitivně opustila, se sem...

2. března 2026  18:53

Silnice I/57 je u Poteče uzavřena kvůli vážné nehodě, policie odklání dopravu

ilustrační snímek

Silnice I/57 je u Poteče na Zlínsku obousměrně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se tam srazilo osobní auto s motocyklem....

2. března 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Kladno spustí přípravné práce na obnově Helsinské a Petrohradské ulice

ilustrační snímek

Kladno tento týden spustí přípravné práce na celkové obnově Helsinské a Petrohradské ulice v části Rozdělov. Cílem je vytvořit příjemnější a bezpečnější...

2. března 2026  17:05,  aktualizováno  17:05

