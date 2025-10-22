Řidička, která zřejmě úmyslně bourala s dcerou v autě, skončila na psychiatrii

Policisté hledají svědky pondělní tragické nehody u Seče na Plzeňsku, kdy opilá a zdrogovaná řidička zřejmě úmyslně přejela do protisměru, kde se srazila s dodávkou. Její osmiletá vážně zraněná dcera později v nemocnici zemřela. Policisté žádají o záznamy z palubních kamer a chtějí také mluvit i s lidmi, kteří u nehody pomáhali. Žena skončila na psychiatrii.
Opilá a zdrogovaná řidička osobního auta narazila nedaleko Seče na Plzeňsku do dodávky. (20. října 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Kriminalisté nehodu šestadvacetileté ženy prověřují jako pokus o vraždu. Je možné, že se ale právní kvalifikace změní.

Po nehodě zraněnou řidičku převezli do plzeňské nemocnice, kde byla pod policejním dozorem. „Včerejšího dne rozhodl lékař na základě zdravotního stavu podezřelé o její hospitalizaci na uzavřeném oddělení nemocničního zařízení, tudíž žena byla ze zadržení propuštěna,“ uvedla ve středu dopoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Osmiletá dcera z nehody zdrogované řidičky zemřela, policie prověřuje pokus o vraždu

Krajští kriminalisté nyní zjišťují veškeré okolnosti případu. „V této souvislosti se obracíme na veřejnost, zejména pak na řidiče motorových vozidel a jejich spolucestující, kteří v pondělí 20. října jeli okolo půl šesté v podvečer po silnici I/20 v úseku přibližně od obce Klášter až po obec Vlčtejn a všimli si nebezpečně jedoucího osobního vozidla červené barvy, aby se nám ozvali na tísňovou linku 158,“ žádá krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Kriminalisté uvítají výpovědi svědků, záznamy z palubních kamer či případné další audiovizuální záznamy. „Rovněž žádáme o to, aby nás zkontaktovaly osoby, které na místě dopravní nehody pomáhaly,“ dodala Burešová.

Podle jedné přímé svědkyně žena nabourala do dodávky schválně a chtěla tak zabít sebe i dítě. „Kličkovala po silnici, nejprve chtěla najet do kamionu, pak do dalšího auta, to se jí ještě dokázalo vyhnout, ale ta dodávka už ne. Bylo jí úplně jedno, kolik lidí vezme s sebou. Sama to přiznala, když ji na místě ošetřovali,“ popsala svědkyně pro server Krimi-Plzeň.

Žena jela v peugeotu ve směru od obce Seč na Vlčtejn a nečekaně vjela do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou stejné značky. Její řidič a spolujezdec utrpěli lehká až středně těžká zranění. Stejně jako řidička. Nejhůře dopadla její osmiletá dcera, kterou záchranáři po resuscitaci v kritickém stavu převáželi do nemocnice. Druhý den po nehodě zemřela.

Podle informací iDNES.cz chtěla žena sebe i svoji dceru zabít. Nadýchala 1,8 promile alkoholu a pozitivně jí vyšel test na pervitin.

