„Ještě včerejšího dne zahájila vrchní komisařka z odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování našeho krajského ředitelství úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu,“ informovala v úterý ráno krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Řidička, která se při nehodě také zranila, je v nemocnici, ale pod policejním dohledem. „Řidička byla zadržena,“ dodala mluvčí s tím, že žádné jiné bližší informace kvůli prověřování nehody a s ohledem na věk poškozené nebudou uvádět.
Upozornila ale, že může dojít ke změně právní kvalifikace.
|
Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná
Nehoda se stala před 18. hodinou mezi Sečí a Vlčtejnem na Plzeňsku. Řidička peugeotu nečekaně vjela do protisměru.
„Kde se čelně střetla s dodávkou Peugeot Boxer, tu řídil muž narozený v roce 1997. Řidička i její osmiletá pasažérka stejně jako řidič druhého vozu a jeho spolujezdec utrpěli při nehodě zranění,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle informací iDNES.cz chtěla žena sebe i svoji dceru zabít. Osmiletou dívku museli resuscitovat.
„Po příjezdu na místo si záchranáři převzali do péče čtyři osoby. U dívky mladšího školního věku na místě probíhala základní neodkladná resuscitace, kterou si převzali záchranáři. Dívka byla následně v kritickém stavu transportovaná pozemní cestou do zdravotnického zařízení,“ popsala za záchrannou službu Karolína Korčíková. Tři lidé včetně řidičky utrpěli lehčí až středně těžká zranění.
Jaký je zdravotní stav dívenky nyní, odmítla mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni, sdělit. „K této události se nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.
Řidička měla pozitivní dechovou zkoušku, přístroj ukázal na displeji 1,8 promile alkoholu. Pozitivní test měla i na omamné a psychotropní látky, konkrétně na pervitin.
„Udělala to schválně. Chtěla totiž zabít sebe i tu holčičku. Kličkovala po silnici, nejprve chtěla najet do kamionu, pak do dalšího auta, to se jí ještě dokázalo vyhnout, ale ta dodávka už ne. Bylo jí úplně jedno, kolik lidí vezme s sebou. Sama to přiznala, když ji na místě ošetřovali,“ popsala jedna ze svědkyň nehody pro server Krimi-Plzeň.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz