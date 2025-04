„Námi podaný podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby nebyl ze strany státního zastupitelství akceptován a muž byl propuštěn ze zadržení,“ informovala v sobotu dopoledne policejní mluvčí Eva Červenková.

Policisté sedmačtyřicetiletého Lukáše S. z Plas na Plzeňsku obvinili ve středu z přečinů vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a výtržnictví, a zadrželi ho. Podle zjištění iDNES.cz obvinění souvisí s výhrůžkami, jimiž počastoval soudkyni Okresního soudu Plzeň-sever. Podle jeho názoru je zaujatá a neobjektivní.

„A ty, ty vol.! Tlustá pí..! Jo, ty soudkyně, to je pro tebe, ty svi.. zaujatá. Jsi podjatá jako kráva už od začátku. Tady to není vůbec práce soudu. Žádná objektivita, nic z toho. (...) Já si vás podám, vy svi.. zas...ný, arogantní. Každýho jednoho. Uvidíte, co se tady ještě bude dít v tý Český republice, vy svi..!“

Těmito slovy se na svém youtubovém kanálu Lukáš S. vyjádřil k verdiktu soudkyně Kateřiny Tomanové, která rozhodla o pěstounské péči pro holčičku Evelínku. Ta se narodila v sektě Cesta světla, v jejímž čele Lukáš S. stojí. Matka po porodu zemřela, a i když se o dívku chtěl starat její otec Marián P., svěřil soud dítě do péče pěstounů.

„Jsem si vědoma, že otec má zájem o Evelínu. Domnívám se, že kdyby o ni pečoval sám, byl by schopen o ni pečovat. Otec ale sdílí společenství s dalšími lidmi a toto prostředí není z dokazování vhodné pro výchovu nezletilé. Je to prostředí, kde se řešily návykové látky,“ vysvětlila rozhodnutí Tomanová.

Dívka Evelínka, kvůli které se roztočil soudní kolotoč, se v sektě narodila vloni v září. Její matka Linda den po domácí porodu zkolabovala, protože jí z těla nevyšla placenta. V kritickém stavu ji záchranáři převáželi do nemocnice. Tam dopravili i novorozenou holčičku. Ta přežila, její matka po několika dnech zemřela.

Lukáš S. založil sektu Cesta světla či Život v srdci. Členové sekty nepracují a nechtějí být součástí sociálního systému. Bůh šašek, jak si Lukáš S. nechává říkat, nadává na všechno a všechny. Přitom hlásá, že lidé by měli žít láskou v srdci. Ve svých videích je vulgární, vyhrožuje policistům, kteří ho vyšetřují, lidem přeje, aby dostali rakovinu a zemřeli.

Ačkoliv ho kriminalisté vloni obvinili z několika přečinů, před soudem doposud neskončil. Policisté ho stíhali například za to, že mluvil o hromadné sebevraždě členů sekty včetně miminka a vyhrožoval násilím. Soudce trestní stíhání zastavil s tím, že by se případ měl řešit jako přestupek.

Policisté navrhovali vazbu pro Lukáše S. již dvakrát. V prvním případě jim nevyhověl soud, nyní žalobce.

Kriminalisté ho stíhají také za to, že vyhrožoval předsedkyni přestupkové komise z Plas a také za to, že zmlátil klackem na ulici muže. Žalobce pro něj chce podmínku.

Případ tragické smrti ženy po domácím porodu policie nakonec odložila s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu.

Dívka, jejíž matka zemřela při porodu v sektě, jde k pěstounům (11. 2. 2025)