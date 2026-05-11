V Plzni se rýsuje zajímavý boj o senátorské křeslo, Aschenbrenner chce zase obhájit

Mezi plzeňskými politiky se totiž už delší čas mluví o tom, že by ve městě mohl kandidovat náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, který v létě v dosavadní funkci končí. Řehka má blízko k hnutí STAN a je partnerem poslankyně Michaely Opltové (STAN), která je také starostkou Kozolup na Plzeňsku a místopředsedkyní krajského výboru STAN.
Regionální politici napříč stranami připouštějí, že pokud by Řehka do Senátu kandidoval, představoval by pro ostatní ve volbách mimořádně těžkého soupeře. Zároveň však upozorňují, že by Řehka nemusel jít do voleb za STAN, ale jako nezávislý kandidát a že by si také mohl pro kandidaturu vybrat jiný obvod.
Nominace ze svých stran pro senátní volby v Plzni zatím mají Lumír Aschenbrenner a Lucie Kantorová. Další strany zatím o vybraných kandidátech neinformovaly.
Aschenbrenner před časem oznámil, že letos nebude usilovat o post starosty městského obvodu Plzeň-Slovany, který vede od roku 1998, a soustředí se na obhajobu křesla v Senátu.
Nominaci Lucie Kantorové schválil poslední oblastní sněm ANO. Regionální šéf ANO primátor Roman Zarzycký připomenul, že nominaci Kantorové ještě musí potvrdit celostátní vedení na konci června. „Lucie Kantorová má ambici posunout se do Senátu. Myslím, že je silnou kandidátkou proti Lumírovi Aschenbrennerovi, je to vzdělaná dáma s osmiletou politickou zkušeností,“ prohlásil Roman Zarzycký.
Lucie Kantorová tvrdí, že by se chtěla v Senátu věnovat především oblasti školství, kterou má na starosti na úrovni města. „Zajímá mě školská legislativa, sportování dětí nebo podpora mladých rodin. Jsou to věci, se kterými mám osobní zkušenost, a myslím, že z pozice v Senátu se dá leccos zlepšit,“ uvedla Kantorová.
Plzeňští Piráti o kandidátovi do Senátu zcela jasno ještě nemají, nicméně možným kandidátem by mohl být radní Plzně Daniel Kůs. „Máme jednoho potenciálního kandidáta, ale rozhodnuto ještě není,“ sdělil šéf plzeňských Pirátů Marek Habruň.
Daniel Kůs tvrdí, že o kandidatuře uvažuje, ale nyní zatím neví, zda do voleb půjde. „Přemýšlím o tom, není to vyloučené, ale ještě jsem se nerozhodl,“ řekl. Zkusil to už v roce 2020, ale ve druhém kole jej porazil Lumír Aschenbrenner.
Zatím jen spekulace
Krajský šéf STAN, náměstek hejtmana Pavel Čížek prohlásil, že hnutí o případné nominaci svého kandidáta rozhodne v druhé polovině května. K informacím, že by v Plzni mohl do Senátu kandidovat Karel Řehka, se nechtěl vyjadřovat. „O tom nic nevím. Povídá se všechno možné, ale za STAN kandidáta nemáme,“ sdělil.
A pokud by Karel Řehka kandidoval jako nezávislý, podpořilo by jej jeho hnutí? „Nevím. Za STAN uvažujeme o jednom kandidátovi, a nerozhodli jsme,“ konstatoval. Jméno zvažovaného člověka odmítl uvést.
Jeden ze členů STAN, který si nepřál zveřejnit jméno, nicméně potvrdil, že o roli Karla Řehky v senátních volbách se v hnutí mluvilo. „Podle mě je nejpravděpodobnější, že pokud půjde do voleb, tak jako nezávislý kandidát. Pak je otázka, jak se k tomu postavíme my. S Řehkou asi nikdo nebude chtít soupeřit,“ uvedl člen STAN.