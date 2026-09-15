Senioři v Plzni vyzkouší nový cirkus, program spojí pohyb s tréninkem pozornosti

Autor: ČTK
  14:24aktualizováno  14:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Žonglování, balanční cvičení, práce s obručí nebo jednoduchá akrobacie čekají od října plzeňské seniory v novém programu Cirkus bez věku. Místní centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici či předchozí zkušenosti. Cílem není sportovní výkon ani příprava vystoupení, ale radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání, řekla dnes při představení programu v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem lektorka Andrea Vernerová.

"Nejde nám o to, aby se někdo naučil perfektně žonglovat nebo zvládl akrobatický prvek. Důležité je samotné zkoušení. Člověk vezme do ruky něco, s čím nikdy předtím nepracoval, musí zapojit pozornost, koordinaci i trochu odvahy. A pak přijde radost, když se něco podaří," řekla Vernerová. Pravidelné lekce začnou 6. října v prostorách Cirkulária v OC Atom. Podle organizátorů je podobný program pro seniory v českém prostředí nového cirkusu zatím spíše výjimečný. Obdobné aktivity podle nich fungují v Praze a Českých Budějovicích.

Účastníci si vyzkoušejí žonglování, práci s obručí a dalšími předměty, balanční cvičení nebo jednoduché akrobatické prvky. Lekce povedou dvě lektorky v malé skupině, aby bylo možné aktivity přizpůsobit možnostem jednotlivých účastníků.

Právě spojení fyzické aktivity, soustředění, učení nových dovedností a sociálního kontaktu je jedním z důvodů, proč projekt podporuje centrum Totem, které se dlouhodobě věnuje prevenci a aktivizaci seniorů. "Program Cirkus bez věku jsme se rozhodli podpořit, protože přesně naplňuje jednu z možností, jak pečovat o fyzické i mentální zdraví ve stáří. Spojuje pohyb, setkávání a koncentraci. Nabízí příležitost vykročit z rutiny, zkusit nové věci a udělat tak pro své tělo i mozek dobrou službu," uvedla zástupkyně ředitelky a koordinátorka sociálně aktivizační služby Totemu pro seniory Petra Bláhová.

Význam aktivního způsobu života ve vyšším věku podle organizátorů potvrzují i přibývající informace o stárnutí mozku, podle nichž vedle péče o fyzické zdraví hraje důležitou roli také pravidelný pohyb, duševní aktivita, sociální kontakt a ochota učit se nové věci. Cirkusové aktivity tyto oblasti přirozeně propojují - vyžadují soustředění a koordinaci a zároveň přinášejí společný zážitek a možnost překonat obavy z něčeho neznámého, míní zástupci z Cirkulária.

Zájem o program se podle nich projevil ještě před jeho zahájením - většina míst v podzimním kurzu byla obsazena. Lekce potrvají ve vybraných termínech do poloviny prosince. Pro přijaté účastníky jsou zdarma.

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