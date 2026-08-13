Šestidenní filmový festival Finále v Plzni nabídne koncem září přes 100 projekcí

Devět celovečerních hraných nebo animovaných filmů, stejný počet dokumentů a po 12 televizních a internetových děl i studentských krátkých filmů se utká ve svých kategoriích v 39. ročníku Festivalu Finále Plzeň. Největší přehlídka českých filmů, která letos nabídne přes 100 projekcí, bude od 25. do 30. září. Přijedou třeba Helena Třeštíková, Bára Basiková, Anna a Ester Geislerovy, Klára Issová, Pavla Tomicová, Jan Cina a David Švehlík, řekla dnes ČTK ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.
Česká kinematografie podle umělecké ředitelky Lenky Tyrpákové v posledním roce opět prokázala, že dokáže zaujmout tématy i originální formou české i mezinárodní publikum, třeba na festivalech v Berlíně, Annecy, Rotterdamu i na Oscarech. "Máme silnou nastupující generaci tvůrců, kteří se nebojí jít nevyšlapanou cestou, experimentovat a být i hodně osobní," řekla. Jako příklad uvedla dokument Pepy Lubojacké Kdyby se holubi proměnili ve zlato, který letos získal cenu na Berlinale. Diváci ho v Plzni uvidí za účasti režisérky.
V soutěži celovečerních filmů se ve světové premiéře promítne například tajemné rodinné drama Divočina, které festival zahájí. Po karlovarské premiéře představí Aňa Geislerová film Pramen. Tanec s medvědem zpracovává téma volby, zda přivést na svět dítě s postižením.
V dokumentech bude kromě filmu Kdyby se holubi proměnili ve zlato mezinárodní porota vybírat třeba mezi časosběrným portrétem Bára Basiková, sondou do života vdovce pečujícího o autistického syna Co s Péťou? V Plzni nebude chybět ani oscarový Pan Nikdo proti Putinovi a Virtuální přítelkyně nahlížející na celosvětový fenomén OnlyFans.
Festival uzavře 30. září po vyhlášení vítězů Zlatého ledňáčka předpremiéra mysteriózního dramatu Wirbel s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček. Jeho vznik podpořil Plzeňský kraj, kde se natáčelo ve Dvoře Vranov u Rabštejna nad Střelou.
Detailní program bude na webu na konci srpna, předprodej vstupenek a akreditací, pouze on-line, začne 4. září. Jednotlivé vstupné zůstalo na loňských 110 korunách a celofestivalová akreditace na 850 Kč.