Rušný víkend záchranářů, v sobotu v kraji havarovalo sedm motocyklistů

Valentýna Bílá
  15:02aktualizováno  15:02
Hezké sobotní počasí vylákalo motorkáře v Plzeňském kraji k vyjížďkám. Ne všichni ale dojeli zpět domů v pořádku. Složky záchranného systému zasahovaly celkem u sedmi nehod motocyklistů, z nichž jen jedna se obešla bez zranění. Ve třech případech dokonce pro zraněné motoristy letěl vrtulník.
Během soboty se v Plzeňském kraji stalo sedm nehod s účastní motorkářů. (18. dubna 2026) | foto: Policie ČR

První nehoda se stala dopoledne ve Starém Plzenci u Plzně, kde se srazilo osobní auto s dvaapadesátiletým motocyklistou.

„Řidič osobního vozidla v prostoru křižovatky ulic Radyňská a Výrovna odbočoval vlevo v době, kdy ho za ním jedoucí motorkář začal předjíždět z levé strany. Tím došlo ke střetu pravé části motorky s levou přední částí vozidla,“ popsala první kolizi policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Zraněného motorkáře si převzali záchranáři. Škodu předběžně policisté vyčíslili na 100 tisíc korun.

K další nehodě se stejnou výší škody vyjížděly složky IZS krátce po 13. hodině obci Soběkury na Plzeňsku. Tady padesátiletému motorkáři vběhla z lesa do cesty srna. Řidič ji srazil a sám pak havaroval. „Letecky musel být transportován do zdravotnického zařízení,“ upřesnila Šmaterová.

O dvě hodiny později se stala nehoda u Málkovic na Plzeňsku. „Dvaatřicetiletý řidič motorky jel ve směru od obce Málkovice na obec Hvožďany a v prostoru levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy, přejel na pravou krajnici a havaroval v pravém silničním příkopu,“ uvedla k další nehodě mluvčí.

I v tomto případě byl zraněný motorkář přepraven do nemocnice k dalšímu ošetření letecky. Škodu na motorce policisté vyčíslili na 50 tisíc korun.

Kolem půl páté odpoledne havaroval další motorkář, tentokrát u Vlkova na Plzeňsku. „Devětatřicetiletý muž jel ve směru od obce Vlkov na obec Nezvěstice a při průjezdu levotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a havaroval do pravého silničního příkopu,“ pokračuje ve výčtu nehod Šmaterová.

I pro něj dispečink poslal záchranářský vrtulník. Škoda v tomto případě činí odhadem 60 tisíc korun.

Další nehoda se stala před sedmou hodinou večer. Teprve šestnáctiletý motocyklista jel od Kdyně na obec Hluboká na Domažlicku a v obci Brnířov se srazil s osobním autem.

„Zřejmě si při jízdě neponechal dostatečnou bezpečnou vzdálenost za osobním vozidlem jedoucím před ním. Následně došlo ke střetu přední částí motorky a zadní části auta a pádu motorkáře a jeho o rok staršího spolujezdce na vozovku,“ zmínila další kolizi policejní mluvčí s tím, že tato nehoda se obešla bez zranění. Škodu předběžně policisté vyčíslili na 25 tisíc korun.

Zhruba o 10 minut později spadla žena z motorky na louce u obce Balkovy na Klatovsku. „Dvacetiletá řidička jela na neregistrované motorce po louce mimo komunikaci, přičemž nezvládla řízení a sjela do příkopu. Přitom utrpěla zranění a byla převezena pozemní cestou do nemocnice. Majetková škoda nebyla v tomto případě vyčíslena,“ nastínila Šmaterová s tím, že dechové zkoušky měli všichni aktéři negativní.

Pozitivně ovšem vyšla dechová zkouška devětatřicetiletému muži, který před jedenáctou hodinou v noci boural na skútru ve Švihově na Klatovsku. „Nadýchal téměř dvě promile. Při pádu se zranil a záchranáři ho převezli do zdravotnického zařízení,“ uzavřela.

Motorkáři patří podle záchranářů mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. „Na rozdíl od řidičů například osobních vozidel nejsou chráněni karoserií, bezpečnostními pásy ani airbagy, a při nehodě tak dochází k přímému působení sil na jejich tělo,“ upozornila mluvčí záchranné služby Karolina Korčíková.

„Velmi časté jsou zejména zlomeniny dlouhých kostí, poranění páteře, mozku a míchy, dále poranění hrudníku a také poranění vnitřních orgánů spojená s vnitřním krvácením, která pacienta bezprostředně ohrožují na životě,“ vyjmenovala Korčíková.

Výjezdy ke zraněným motorkářům patří k nejnáročnějším zásahům zdravotnické záchranné služby. „Z těchto důvodů apelujeme na všechny motorkáře, aby nepodceňovali rizika jízdy, používali kvalitní ochranné vybavení a vždy přizpůsobili svou jízdu aktuálním podmínkám i svým schopnostem,“ žádá mluvčí.

Její slova potvrzují i policejní statistiky. Jen v roce 2025 zemřelo na silnicích 60 motorkářů, z toho 3 byli spolujezdci.

V Plzeňském kraji řešili policisté v loňském roce 157 dopravních nehod s účastí motocyklu, při kterých vyhasly čtyři lidské životy, a u 144 lidí došlo ke zranění. „Nutností je dodržování pravidel silničního provozu, zejména rychlostních limitů, bezpečné předjíždění, maximální opatrnost a ohleduplnost všech účastníků silničního provozu,“ radí policejní mluvčí.

