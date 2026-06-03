Škoda Group pomáhá vychovávat novou generaci techniků pro Plzeňský kraj

Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v průmyslu a nesoulad mezi školními znalostmi a reálnými potřebami firem pomáhá řešit spolupráce Plzeňského kraje, jeho Středního odborného učiliště elektrotechnického (SOUE) v Plzni a společnosti Škoda Group. V jejích dílnách poprvé skládali závěrečné zkoušky studenti učňovských oborů, které byly vytvořené na míru výrobě tramvají, vlaků, trolejbusů a vozů metra. Žáci za sebou mají dvouletou praxi ve firemním školicím středisku. Jde o unikátní model spolupráce mezi firmou a školou, řekl ČTK náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO).
Zkouškami projde za tři dny 15 žáků oborů elektrikář-silnoproud i slaboproud a elektromechanik pro zařízení a přístroje. "Na rozdíl od běžných zkoušek musí předvést dovednosti na reálných úkolech přímo z výroby. Zkouška spočívala v montáži sestavy svorkovnice a skládání a zapojování kabeláže rozváděče," uvedl ředitel školy Jaroslav Černý. Zkoušky prověřily schopnost žáků pracovat s technickou dokumentací a dodržovat firemní standardy.
"Sestavil a zapojoval jsem svorkovnici podle výkresů pro škodováckou tramvaj. Je to úplně něco jiného, než děláme ve škole," řekl čerstvý absolvent Martin Krapf. Kraj se dnes s firmou domluvil, že absolventi dostanou s výučním listem také certifikát o výcviku ve Škodovce jako referenci při shánění pracovní pozice. "Žáci mají jistotu uplatnění a firma naopak může získat hotové odborníky," řekl Marcel Gondorčín z platformy Pakt zaměstnanosti, která v kraji propojuje instituce, firmy a další subjekty zabývající se zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.
Díky demografii i podpoře technického vzdělávání stoupá v regionu čtvrtým rokem zájem o technické učební obory, hlavně o elektrotechniku a servis automobilů. Strojírenství se naopak poslední roky mírně propadá. Kraj, který zřizuje 43 středních škol, dává na podporu techniky 30 až 40 milionů korun ročně, například na soutěže zručnosti a znalostí nebo exkurze do reálných provozů.
Kapacita výcvikového centra je 18 lidí ročně. Jeho šéf Libor Škrlant, bývalý mistr výroby, řekl, že Škoda není sériový výrobce, ale každý její produkt je uzpůsobený pro konkrétního zákazníka. "Žáci si u nás vyzkouší za dva roky všechno na kolejových vozidlech, hodně se jim věnujeme, což dříve nebylo," řekl. Podle něj jsou rámcové vzdělávací programy škol postavené tak, že žáci nesestaví rozváděč podle výkresu. Musí s nimi pracovat denně, aby to uměli, přitom 80 procent podniků ještě pracuje podle technických výkresů, uvedl.
"Zveme na exkurze také rodiče, aby viděli naši výrobu a mohli se pak s dětmi rozhodnout. Žákům, kteří mají výsledky a pracovní morálku, nabízíme ve druhém a třetím ročníku stipendia 3000 až 5000 korun měsíčně," řekla Alexandra Krutá ze Škody Group.
Podobných projektů je podle Gondorčína v Česku málo. "Patříme k průkopníkům. Vzniká tu silná síť firem, které si vlastní aktivitou vychovávají zaměstnance a učí je fungovat v týmu a firemním prostředí," dodal.