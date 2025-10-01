S průchozími vagony. Soupravy metra ze Škody budou jezdit v bulharské Sofii

Martin Polívka
  14:32aktualizováno  14:32
Škoda Group představila na svém polygonu v plzeňském závodu první soupravu metra pro bulharské hlavní město Sofii. Druhou soupravu nyní výrobce testuje na okruhu ve Velimi. Škoda Group dodá do Sofie osm takových souprav za 1,6 miliardy korun do poloviny příštího roku.

Plzeňský výrobce dopravní techniky pro veřejnou dopravu odešle první soupravu do Sofie po úspěšné přejímce zákazníkem už letos v listopadu. Člen představenstva Škoda Group Zdeněk Sváta ve středu řekl, že kontrakt podepsaný před dvěma lety je na osm osmdesátimetrových souprav, které budou zajišťovat provoz na jedné z linek sofijského metra.

„Tyto soupravy jsou založeny na platformě, která přináší našim zákazníkům výjimečně nízkou spotřebu energie a velmi nízké údržbové náklady. Úspěšně už slouží ve velkém počtu našemu předchozímu zákazníkovi ve Varšavě,“ sdělil Sváta.

Podle generálního ředitele společnosti Metropolitan Sofia Nikolaie Naidenova chce dopravce stále zkvalitňovat služby v Metru Sofia a těmto požadavkům výrobky Škoda Group odpovídají. „Splňují nejvyšší standardy na světě a všichni se těšíme na užívání produktu, který potvrzuje technologický pokrok,“ konstatoval Naidenov.

Škoda Group představila v Plzni první ze souprav pro metro v bulharském hlavním městě Sofii. (1. října 2025)
Koncept vychází z dodávek metra do Varšavy, ale zohledňuje požadavky tendru, který vypsalo Metro Sofia. Vlak se skládá ze čtyř vozů, z toho tři jsou trakční a jeden běžný. Souprava disponuje podvozky o běžném rozchodu 1435 mm, každý z vagonů má osm dveří a jednou z největších změn oproti předchozímu projektu je fakt, že je souprava vybavena klimatizačními jednotkami jak v prostoru pro cestující, tak i v kabině strojvůdce.

Interiér i vnější vzhled byl přizpůsoben zákazníkovi ze Sofie, který si přímo navrhl vzhled exteriéru. „Specialitou jsou sedadla dělaná také na přání zákazníka,“ popsala manažerka projektu Andrea Pavel Veberová.

Líbí se vám souprava Škody pro bulharské metro?

celkem hlasů: 17

Hrubá konstrukce vlaku vzniká v závodě skupiny v Ostravě. V Plzni se vyrábějí podvozky a elektrovýzbroj, soupravy se tu pak kompletují a zkoušejí. Nejviditelnější odlišností od pražského metra, pro které kdysi Škodovka modernizovala téměř stovku souprav, je úplná průchodnost celého vlaku bez oddělených vagonů.

Bulhaři si rovněž přáli sedadla uspořádané podél stěn pod okny kolmo ke směru jízdy a speciální sedáky vyrobené z plastu. Uvnitř jsou displeje moderního audiovizuálního informačního systému. Soupravy mají moderní řídící a diagnostický systém a jsou schopny pojíždět na baterie až 200 metrů.

Kromě velké zakázky na modernizaci vlaků pražského metra vyráběla plzeňská Škodovka ještě klasické soupravy s oddělenými vagony pro metro v Petrohradu a elektrické výbavy pro vlaky metra v Číně, Jižní Koreji, v Kyjevě či Budapešti. První soupravy nového konceptu s plně průchozím interiérem dodávala až do Varšavy v letech 2022-2024. Jednalo se o 37 šestivozových souprav.

