Škoda JS se zapojí do obnovy ukrajinské energetiky, uvedl ředitel firmy

Plzeňská Škoda JS a.s., přední evropský výrobce a dodavatel zařízení pro jadernou energetiku, se zapojí do obnovy ukrajinské energetické infrastruktury. Považuje za logické pokračování obchodní spolupráce, kterou nepřerušil ani probíhající válečný konflikt. Řekl to generální ředitel Karel Bednář na konferenci k poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Za ČR se jí v delegaci vedené premiérem Andrejem Babišem (ANO) účastnili i ředitele několika českých podniků.
"Ukrajina je pro nás už léta významným exportním trhem. Naše spolupráce s NAEK Energoatom započala už před více než 30 lety," uvedl Bednář. NAEK Energoatom, neboli Národní společnost pro výrobu jaderné energie Energoatom, je největší ukrajinský výrobce elektřiny a státní podnik, který provozuje všechny čtyři tamní jaderné elektrárny. Od roku 1994 dodala Škoda JS podle Bednáře na Ukrajinu například téměř 900 pohonů regulačních tyčí reaktorů různých typů a přes 30 kompletů kompaktních mříží pro skladování použitého paliva a velké množství dalších náhradních dílů pro tamní jaderné elektrárny. Strojírny tam realizovaly také několik projektů zaměřených na zvýšení celkové bezpečnosti jaderných elektráren financovaných EBRD (Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj).
"Během konfliktu jsme svými dodávkami náhradních dílů pomáhali a pomáháme udržet ukrajinské jaderné elektrárny v provozu, což je zásadní pro zachování dodávek elektřiny. Zmínil bych například naše pohony pro reaktory elektrárny v Rivně, kam první dodávka směřovala pouhý den před ruskou invazí a další následovaly během ní," uvedl ředitel.
Podnik teď jedná o nových dodávkách pohonů regulačních tyčí pro všechny bloky VVER-1000, kompaktních mříží i náhradních dílů. "V budoucnu plánuje Ukrajina vybudovat velké jaderné bloky s výkonem přes 1000 megawattů i malé modulární reaktory. Na těchto projektech bychom se také rádi podíleli. Počítáme s tím, že se do nich zapojí místní výrobci, s nimiž budeme spolupracovat," řekl Bednář.
Podle něj se firmě rýsuje další velká příležitost. "Ukrajina v současné době diverzifikuje své dodavatele a nahrazuje původní ruská zařízení a náhradní díly produkcí od jiných výrobců. My disponujeme dlouhodobými odbornými znalostmi v těchto technologiích, což jsme na ukrajinských jaderných elektrárnách už také prokázali," uvedl šéf Škody JS ze skupiny ČEZ.
Po skončení konfliktu bude podle něj důležité zaměřit se na poskytování záruk, a to bezpečnostních, finančních, regulačních a právních. To je předpoklad pro zajištění dlouhodobého partnerství, dodal Bednář.
Škoda JS se čtyřmiliardovými tržbami a 1100 zaměstnanci se kromě výroby zaměřuje na inženýring a servis jaderných elektráren.
Babiš už před odletem na konferenci novinářům řekl, že vláda chystá na Ukrajinu podnikatelskou misi, která by se měla týkat právě účasti českých firem na poválečné obnově země. "Chci podpořit zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny, máme skvělé podniky, skvělé technologie," řekl. V projevu na samotné konferenci v Gdaňsku uvedl, že skutečná obnova ale nemůže začít, dokud pokračuje válka.