Jozef Síkela v Plzni prezentoval strategii Global Gateway jako nástroj Evropské unie na podporu kvalitních a udržitelných investic do infrastruktury po celém světě.
Unie jejím prostřednictvím podporuje partnerské země při rozvoji dopravy, energetiky či digitalizace a vytváří nové příležitosti pro evropské společnosti, které chtějí expandovat na zahraniční trhy. Součástí agendy eurokomisaře Jozefa Síkely je od roku 2024.
Jak Síkela sdělil, cílem EU je také zajistit si přístup k důležitým surovinám a současně řešit primární příčiny migrace tím, že přinese práci do oblastí, odkud migranti do Evropy míří.
„Mým cílem jako komisaře pro mezinárodní partnerství je, aby se evropským firmám dařilo na globálních trzích. Spolupráce se Škoda Group to ukazuje v praxi. V rámci Global Gateway podporujeme její aktivity v Uzbekistánu při dodávce vlaků, kde jsme na dobré cestě. Zástupci společnosti mě nedávno doprovodili také na byznysové misi do Vietnamu,“ sdělil Síkela.
Doplnil, že prioritním kontinentem zájmu EU z hlediska ekonomického i demografického růstu je Afrika jako sousední kontinent, ale samozřejmě celá Asie a Latinská Amerika, Karibik a koneckonců vlastně i Pacifik.
Unie má na podporu strategie vyčleněno 400 milionů eur. Nefungují jako kapitál pro konkrétní projekty, ale mají jim pomoci na svět.
Kobaltovna v Zambii
Síkela podle svých slov často přichází s granty, na jejichž základě pak třeba instituce jako třeba Evropská investiční banka, poskytnou záruční rámce. Granty se pak podle jeho slov multiplikují až patnáctinásobně. Pomáhají snížit riziko pro dodavatele a firmy pak do projektů vstupují s vlastními prostředky.
V současnosti běží už zhruba 200 projektů. Patří mezi ně třeba obohacování redukovaného železa v Mauretánii nebo příprava projektu kobaltovny v Zambii, který by měl zajistit sulfáty kobaltů na výrobu až milionu elektroaut pro evropské výrobce.
Asi největší strategický projekt je Lobito Corridor, v rámci kterého vznikne železniční spojení z angolského přístavu Lobito přes Angolu, Demokratickou republiku Kongo a Zambii s napojením na východní Afriku. Projekt podporovaný EU a USA má usnadnit export kritických surovin, jako jsou měď, kobalt či nikl, a posílit hospodářský rozvoj regionu .
V rámci koridoru vznikají podle Síkely desítky tisíc pracovních míst a nejde jen o vlastní železniční trať, ale o celý ekosystém.
„V iniciativě Global Gateway vidíme zásadní příležitost, jak dále rozvíjet naše aktivity mimo Evropskou unii. Jako tradiční český a evropský výrobce moderních dopravních řešení chceme aktivně přispívat k rozvoji udržitelné infrastruktury v rychle rostoucích regionech a zároveň posilovat naši mezinárodní konkurenceschopnost. Ve Škoda Group vítáme podporu zahraniční politiky na trzích, které jsou EU vzdálené nejen geopoliticky a na kterých uspět vyžaduje společné úsilí soukromého a státního segmentu i Evropské komise,“ uvedl předseda představenstva Škoda Group a generální ředitel Petr Novotný.
Ten význam strategie ilustroval také svým nedávným setkáním s indickým premiérem Naréndrou Módím. Novotný se stal prvním generálním ředitelem české společnosti, který přímo jednal s předsedou indické vlády. Indie patří mezi růstové trhy v oblasti moderní dopravy a infrastruktury. Škoda Group tam posiluje svou přítomnost, mimo jiné prostřednictvím partnerství s lokálními průmyslovými hráči.
Škoda Group využije Global Gateway pro svůj projekt dodávky deseti vlakových jednotek do Uzbekistánu, který v Plzni s eurokomisařem Síkelou vedení firmy projednávalo.
Jak řekl generální ředitel Škody Group Novotný, jde nejen o kontrakt na vlaky, ale týká se částečné lokalizace výroby a servisu. Významná je pro něj právě spolupráce s Evropskou investiční bankou v rámci Global Gateway.