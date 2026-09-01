Léta krmila tisíce Škodováků, teď se bude známá plzeňská vývařovna bourat

Jaroslav Nedvěd
  7:02aktualizováno  7:02
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Někdejší škodovácká Centrální výrobna jídel, což byla vývařovna s kuchyní a jídelnou v plzeňské Korandově ulici, brzy zmizí. Mohutná budova vedle zdi areálu Škodovky byla vystavěna v druhé polovině 80. let 20. století. V lokalitě, kde stojí, vznikne bytový komplex. Přípravy na bourání vývařovny už začaly.

„Samotná demolice budovy proběhne v září,“ řekl Patrik Novák z developerské společnosti BC Real, která v lokalitě vybuduje nový blok, kde plánuje více než 400 bytů.

Bývalou centrální vývařovnu Škoda v Korandově ulici v Plzni nahradí nový objekt s mnoha byty. Původní objekt právě dělníci připravují k demolici. (25. srpna 2026)
Bývalou centrální vývařovnu Škoda v Korandově ulici v Plzni nahradí nový objekt s mnoha byty. Původní objekt právě dělníci připravují k demolici. (25. srpna 2026)
Bývalou centrální vývařovnu Škoda v Korandově ulici v Plzni nahradí nový objekt s mnoha byty. Původní objekt právě dělníci připravují k demolici. (25. srpna 2026)
Bývalou centrální vývařovnu Škoda v Korandově ulici v Plzni nahradí nový objekt s mnoha byty. Původní objekt právě dělníci připravují k demolici. (25. srpna 2026)
14 fotografií

Za projektem stojí architekt Jiří Zábran. „Blok bude mít uvnitř obrovský prostor pro zázemí obyvatel. Pod zemí tam nebude parkování a to je dobré, protože to umožní vysázet stromy, v podstatě tam bude park,“ uvedl Zábran.

Bývalá vývařovna plzeňské Škodovky půjde k zemi, místo ní vzniknou byty

Podle dosavadních plánů by samotná výstavba nového obytného komplexu měla odstartovat začátkem příštího roku a v roce 2030 by mohl být hotový. Podle Patrika Nováka bude mít blok přibližně stejnou velikost jakou mají stávající bloky domů v okolí. „V přízemí nového objektu budou prostory pro obchody a služby,“ tvrdí Novák.

Historie stavby

  • začala se stavět v roce 1986
  • velká budova měla sloučit menší vývařovny v areálu Škodovky
  • u nového zařízení se počítalo s výrobou více než 20 tisíc jídel denně a pracovat zde mělo přes sto zaměstnanců. Vybaveno bylo obřími nádobami na vaření i nejmodernější výrobnou knedlíků
  • kromě kuchyně a jídelny byly v objektu i kanceláře nebo podzemní kryt civilní obrany
  • stavba byla uvedena do provozu v roce 1989, ale původnímu účelu nesloužila dlouho, provoz se postupem času omezoval a po roce 2007 skončil

Korandovou ulicí by mohl v budoucnu vést plánovaný průtah se silnicí I. třídy, který by mohl obyvatelům oblasti život v lokalitě trochu znepříjemnit. Podle Zábrana by nevadilo, pokud by Korandovou dál vedla běžná městská silnice. „Ale nesmí to být silnice I. třídy a nesmí to být součást silničního průtahu. Pokud tam povede nějaká městská komunikace a přechody, s cyklostezkou a stromy kolem, bude to jenom dobře,“ vysvětluje Zábran.

Patrik Novák se domnívá, že je třeba Korandovu udržet jako městskou ulici. „A místo úvah o průtahu přes město tlačit na rozšíření západního okruhu. Možná i nový obytný blok veřejnost přesvědčí, že město se má zastavovat bytovými domy, má mít v sobě život a nemá v něm mít přednost automobilová doprava, kterou je možné převést jinam,“ konstatoval.

Zdůrazňuje, že pro město je důležitý návrat rezidentů do centra. Připomenul, že tomu pomohou další projekty bytové výstavby, na které se BC Real podílí. Jedná se například o vznikající komplex mezi Anglickým nábřežím a Pražskou ulicí nebo Nová Papírna, což je vznikající nová čtvrť na pravém břehu Radbuzy.

„Tím, že v centru bude bydlet víc lidí, vytvoří se tlak na to, aby tam byl živý parter, obchody a město se rozvíjelo pro bydlení a ne pro dopravu a pro auta,“ sdělil.

Poukazuje na to, jak centru Plzně ublížilo například vybudování silniční magistrály kolem areálu pivovaru. „To je strašná silnice, kapacitní průtah. Plzeň má v tomto velký hendikep a zároveň velký prostor, jak situaci změnit k lepšímu,“ prohlásil.

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