„Samotná demolice budovy proběhne v září,“ řekl Patrik Novák z developerské společnosti BC Real, která v lokalitě vybuduje nový blok, kde plánuje více než 400 bytů.
Za projektem stojí architekt Jiří Zábran. „Blok bude mít uvnitř obrovský prostor pro zázemí obyvatel. Pod zemí tam nebude parkování a to je dobré, protože to umožní vysázet stromy, v podstatě tam bude park,“ uvedl Zábran.
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Podle dosavadních plánů by samotná výstavba nového obytného komplexu měla odstartovat začátkem příštího roku a v roce 2030 by mohl být hotový. Podle Patrika Nováka bude mít blok přibližně stejnou velikost jakou mají stávající bloky domů v okolí. „V přízemí nového objektu budou prostory pro obchody a služby,“ tvrdí Novák.
Historie stavby
Korandovou ulicí by mohl v budoucnu vést plánovaný průtah se silnicí I. třídy, který by mohl obyvatelům oblasti život v lokalitě trochu znepříjemnit. Podle Zábrana by nevadilo, pokud by Korandovou dál vedla běžná městská silnice. „Ale nesmí to být silnice I. třídy a nesmí to být součást silničního průtahu. Pokud tam povede nějaká městská komunikace a přechody, s cyklostezkou a stromy kolem, bude to jenom dobře,“ vysvětluje Zábran.
Patrik Novák se domnívá, že je třeba Korandovu udržet jako městskou ulici. „A místo úvah o průtahu přes město tlačit na rozšíření západního okruhu. Možná i nový obytný blok veřejnost přesvědčí, že město se má zastavovat bytovými domy, má mít v sobě život a nemá v něm mít přednost automobilová doprava, kterou je možné převést jinam,“ konstatoval.
Zdůrazňuje, že pro město je důležitý návrat rezidentů do centra. Připomenul, že tomu pomohou další projekty bytové výstavby, na které se BC Real podílí. Jedná se například o vznikající komplex mezi Anglickým nábřežím a Pražskou ulicí nebo Nová Papírna, což je vznikající nová čtvrť na pravém břehu Radbuzy.
„Tím, že v centru bude bydlet víc lidí, vytvoří se tlak na to, aby tam byl živý parter, obchody a město se rozvíjelo pro bydlení a ne pro dopravu a pro auta,“ sdělil.
Poukazuje na to, jak centru Plzně ublížilo například vybudování silniční magistrály kolem areálu pivovaru. „To je strašná silnice, kapacitní průtah. Plzeň má v tomto velký hendikep a zároveň velký prostor, jak situaci změnit k lepšímu,“ prohlásil.