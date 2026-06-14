Skončila Skupova Plzeň, porota ocenila současná témata i mladou generaci tvůrců

Autor: ČTK
  19:18aktualizováno  19:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Udělením deseti cen, dvou čestných uznání a poslední inscenací skončil dnes večer v Plzni 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Za šest dní přibližně 7000 diváků vidělo 60 produkcí a umělce ze 16 zemí světa. Festival také ukázal, že loutkové divadlo nejsou už jen pohádky pro děti, ale sebevědomý umělecký obor, který reflektuje současnou dobu a současné dění, řekl dnes ČTK ředitel festivalu a pořádajícího plzeňského Divadla Alfa Jakub Hora.

"Věřím, že jsme podali hezký obrázek o stavu současného českého loutkářství a přinesli jsme řadu zahraničních inspirací. Zajímavé bylo, jakým způsobem a jak často současní tvůrci reflektují témata, která se dějí kolem nás. Hodně zaznívala témata válek, ekologie, genderové otázky nebo otázky lidských práv, takže je zajímavé pozorovat, jak se loutkové divadlo věnuje tomu, co se děje kolem nás," řekl Hora.

Také podle odborné poroty byl letošní ročník oproti předchozím tematicky závažnější a melancholičtější. "Ale není divu, divadlo zrcadlí dění kolem nás a současný svět optimismem zrovna nepřekypuje. Zároveň se ale jednoznačné potvrdilo, že loutky zvládnou přesvědčivě sdělovat i taková témata, a to jak dětskému, tak odrostlejšímu publiku. Hned několik inscenací v soutěžním programu se vracelo do minulosti a čerpalo z tíživých příběhů osobních či společenských," shrnula porota. Ocenila také, že se na festivalu objevila i velmi nadějná nová generace divadelníků.

V bilanční přehlídce českých a slovenských profesionálních scén soutěžilo 22 inscenací. Ceny porota udělila Vavřinci Němcovi za sound design v inscenaci Plechovka, maják a ryba souboru R405, Bertě Doubkové za scénografie k inscenaci Větroplaši Naivního divadla Liberec a také k inscenaci Pelech od souboru Tmel. Ocenění náleží Veronice Švábové, Tomáši Procházkovi a Vavřinci Němcovi za zkoumání divadelního času v inscenaci Misky souboru Handa Gote Research and Development, Editě Bandyové a Marianu Mazurovi za hudební interpretaci hudby v Kytici z Divadla loutek Ostrava a Viktoru Prokopovi za režii hry Pelech.

Za herectví a animaci v představení Tučňák s červenou čepičkou Bratislavského bábkového divadla dostali cenu Frederika Kašiarová, Lukáš Tandar a René Sorád. Dianu Čičmanovou ocenila porota za herecký a animační výkon ve hře Větroplaši, Dominika Migače za technologický koncept hry Soudružky s kroužky, Jakuba Vašíčka za režijní koncept inscenace Proměna Divadla Drak a Jana Froňka za hudbu ve hře Pelech.

Čestná uznání si odnesl Tomáš Hájek za osobnostní herectví v představení Maryša Vávrová Bažantovy loutkářské družiny z Poniklé a prezentace workshopu Currents of Life v podání studentů Katedry alternativního a loutkového divadla pod vedením Petera Balkwilla.

Program festivalu nabídl také výstavu Hurvínek 100, přednášky, workshopy, setkání i projekce či sobotní večerní performanci Proudy světla s velkými lampionovými loutkami a průvodem.

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