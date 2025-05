Slavnosti svobody začaly. Poprvé od války se do Plzně vrátil 99letý veterán Humason

Letošní Slavnosti svobody budou bohatší než v předchozích letech. Poprvé je navštíví belgický král Philippe, spolu s ním se hlavního pietního aktu u památníku Díky, Ameriko! zúčastní 6. května prezident Petr Pavel.

Po městě jsou vojenské historické vozy a kempy. Hlavním tahákem bude nedělní přehlídka Convoy of Liberty s více než 350 kusy vojenské historické techniky, mezi nimiž budou unikáty představené poprvé.

V minulých desetiletích patřili k oslavovaným hostům američtí a belgičtí veteráni, kteří město v roce 1945 osvobozovali. Většina ale zemřela nebo kvůli vysokému věku kolem sta let už náročnou cestu neabsolvují.

Vůbec poprvé po roce 1945 přijel letos do Plzně z amerického Vancouveru ve státě Washington Harry Humason. Sloužil u 5. pěší divize 3. armády generála Pattona. Se svou jednotkou se podílel na osvobození jižních Čech, konkrétně oblasti města Volary na Prachaticku.

„Jsem nadšený. Přijde mi úžasné, jak nádherně vaše města vypadají, jak jste je dokázali obnovit. Jsem plný vzrušení a jsem tu opravdu velmi rád,“ řekl. Podle něj byl let z USA pohodlný a nebyl náročný.

Dodal, že k návštěvě Plzně ho přesvědčil pražský historik Jiří Klůc, který ho vypátral z on-line fotografií a začali spolu komunikovat. „Našel jsem takhle minimálně patnáct dalších osvoboditelů Československa a snažil jsem se je sem dostat. Ale bohužel jejich zdravotní stav jim cestu nedovolil. Vypátral jsem dokonce osvoboditele Plzně přímo z 2. pěší divize, který má fotky z vašeho náměstí. Chtěl přijet, ale zrovna dnes slaví sté narozeniny,“ uvedl.

Pravidelným hostem oslav je vnuk veterána Earla Ingrama, major Chris Ingram, který byl velitelem bojové čety 2. pěší divize a teď působí jako vojenský stratég v německém Kaiserslauternu. „Je skvělé, že i když jsme pořád dál a dál od konce války, tak to pořád žije a lidi to zajímá,“ řekl.

Ocenil, že k pomníku dnes přišlo přes 200 lidí, kteří chtějí sdílet příběhy. „Mým názorem jako občana a Američana je, že stejně jako můj dědeček a ostatní veteráni bojovali za svobodu, tak je za ni stále potřeba bojovat kdekoliv na světě,“ uvedl.

Dvaašedesátiletý Tom Duncan, který přijel do Plzně už popatnácté, v proslovu řekl, že jeho otec James chápal Plzeň jako svůj druhý domov. „Vždy, když tu byl, tak už i jako stařík se vždy změnil a byl plný života, štěstí a radosti. Protože tu byl s vámi všemi. Jsem vám moc vděčný za to, že jste ho měli tak rádi,“ řekl. Dodal, že nešel do války kvůli tomu, aby se stal hrdinou a aby si vydobyl metály.

„Nečekal, že mu někdo za jeho činy poděkuje, ale udělal to z přesvědčení a z lásky ke své vlasti. A z toho důvodu, že se domníval, že každý má právo být svobodný. Navzdory tomu, co se možná v poslední době doneslo k vašim uším, většina Američanů to tak cítí i dnes,“ uvedl, za což sklidil potlesk.

Plzeň už obsadila vojenská technika. Na prvního máje dorazil nejznámější americký tank z druhé světové války M4 Sherman z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize a další dva ikonické tanky – M36 Jackson a M3 Stuart.

Z Vojenského technického muzea ve středočeských Lešanech tyto dva několikatunové kolosy po stodvacetikilometrové trase přivezla do Plzně speciální technika pro přepravu těžkých a nadměrných nákladů. Tanky typu M4 Sherman, M36 Jackson, M3 Stuart a další jsou k vidění v Křižíkových sadech.

V kempu jsou k vidění také další desítky vozidel těžké i lehké obrněné techniky, dílenské a přepravní techniky nebo vojenská polní kuchyně.

„Je těžké vybrat techniku, protože jí máme spoustu. A tady chceme ukázat něco zajímavého, něco, co tu ještě nebylo. Oslav se účastní kolem 300 lidí, takže to bude velké,“ láká k návštěvě Pavel Rogl, nadšenec do vojenské techniky, který dal do kupy americký tank Sherman.

K tradičním military lokalitám v centru přibyl nový prostor mezi řekou Mží a ulicí Na Poříčí, kde je místo pro prezentaci kempu RAF a WAAF, podporovaný RAF regimentem.

Za OC Plaza si návštěvníci Slavností svobody mohou prohlédnout Kemp Čs. samostatné obrněné brigády a života v protektorátu. Slavnosti svobody potrvají do 6. května.