Slavnosti svobody v Plzni nabídnou dobové kempy, koncerty i účast veterána z USA

Plzeňské Slavnosti svobody navštíví letos, 81 let od konce druhé světové války, válečný veterán z USA. Joseph Thurmond, který s 94. pěší divizí prošel jihozápad Čech, přijede krátce po svých stých narozeninách. Slavnosti, které navštěvují desetitisíce lidí, se uskuteční od 1. do 6. května a nabídnou dobové vojenské kempy, přelety historických i současných letadel, koncerty napříč žánry i doprovodné aktivity, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková. Kvůli rekonstrukci se letos nebude žádná akce konat na náměstí Republiky.
"Věřím, že letošní Slavnosti svobody opět propojí úctu k historii a válečným veteránům s moderním životem Plzně a vytvoří neopakovatelnou atmosféru. Mám velkou radost, že Plzeň plánuje navštívit americký veterán Joseph Thurmond. Poděkování za cestu do Plzně patří nejen jemu, ale také panu Janu Horskymu, který jeho cestu do České republiky organizuje. Potvrzenou účast máme i u většiny rodin amerických a belgických osvoboditelů, kteří budou i letos vzácnými hosty," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Thurmond do války vstoupil v únoru 1945. Prošel boji v Porýní a střední Evropě. Do západních a jihozápadních Čech se jeho divize dostala v červnu 1945. Vykonával strážní službu, například v Klatovech. "Vyhledávali jsme úkryty nepřátel, ničili zbraně, likvidovali nevybuchlou munici, zasypávali krátery po výbuších a zajišťovali zajatce, kteří byli následně převáženi do větších zajateckých táborů," zavzpomínal Thurmond.
Slavnosti svobody budou jednou ze zastávek jeho desetidenní vzpomínkové pouti, kterou podniká po stopách svého poválečného působení se synem Michaelem a za finanční záštity jeho přítele Horskyho. Kromě Plzně a Prahy navštíví například Český Krumlov, Střelské Hoštice, Horažďovice, Rabí, Sušici či Klatovy.
Plzeň je už od roku 1990 dějištěm jedné z nejvýznamnějších evropských připomínek konce druhé světové války. I letos nabídne tradiční program. V pátek 1. května se otevřou vojenské kempy, na srazu se sejdou milovníci amerických aut, otevře se stylový retro kadeřnický salon. Vrcholem oslav je vždy nedělní kolona historických vojenských vozů Convoy of Liberty s přelety dobových letounů. Oslavy uzavře 6. května hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko! Pietní akty se během slavností uskuteční také u dalších pomníků.
V amfiteátru za OC Plzeň Plaza bude koncert Plzeňské filharmonie s filmovými melodiemi Johna Williamse, sobota bude patřit rockovým revivalovým kapelám a neděle folkovému odpoledni. Swing, workshopy tance, tančírnu a dobovou atmosféru lidé potkají v Proluce, současný hudební program představí 1. května scéna Libé rty pod Velkým divadlem a sobotní audiovizuální show Beats For Liberty na náplavce Radbuzy.
