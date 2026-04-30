Na Slavnosti svobody dorazí dva století veteráni, v konvoji bude na 300 vozidel

Jaroslav Nedvěd, vb
  7:12aktualizováno  7:12
Slavnosti svobody, jedna z největších akcí v Evropě připomínající výročí konce druhé světové války, začnou letos v Plzni už v pátek 1. května. Oslav se má zúčastnit také stoletý americký veterán Joseph Thurmond, který se podílel na osvobozování jihozápadu Česka. Nově účast přislíbil také účastník bojů druhé světové války v Evropě, 101letý Gideon Kantor z USA.
Účastník bojů druhé světové války v Evropě, 101letý Gideon Kantor z USA pijede na plzeňské Slavnosti svobody. | foto: Město Plzeň

Stoletý americký veterán Joseph Thurmond, který se podílel na osvobozování jihozápadu Česka, přijede do České republiky na deset dní. Kromě Plzně chce navštívit také Prahu, Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou, Střelské Hoštice, Horažďovice, Rabí, Sušice a Klatovy.

„Vyhledávali jsme úkryty nepřátel, ničili zbraně, likvidovali nevybuchlou munici, zasypávali krátery po výbuších a zajišťovali zajatce, kteří byli následně převáženi do větších zajateckých táborů. Působili jsme ve městech západního Československa, jako jsou Klatovy nebo Střelské Hoštice. Na konci roku 1945 jsem byl převelen k 51. signálnímu sboru u Mnichova, kde jsem hlídal a doprovázel německé zajatce a dohlížel na jejich práci při odklízení trosek,“ vzpomínal Joseph Thurmond.

Plzeňský magistrát potvrdil i účast druhého veterána a to 101letého Gideona Kantora z USA, který se účastnil bojů druhé světové války v Evropě.

Byl členem 94. pěší divize americké armády, do války vstoupil v únoru 1945. Prošel boji v Porýní a střední Evropě. Do Československa, konkrétně západních a jihozápadních Čech, se jeho 94. pěší divize dostala v červnu 1945. Vykonával strážní službu, například v Klatovech či Střelských Hošticích.

„Moc se těším na svůj návrat na místa, kde pro mě skončila válka, těším se na setkání s vámi všemi. Ve svém věku každý den cvičím a čtu denní tisk. Návštěva Slavností svobody v Plzni pro mě bude úžasným dobrodružstvím,“ vzkázal do Plzně vídeňský rodák Kantor, jenž byl za války příslušníkem 3804. zásobovací roty, 4. obrněné divize. Jako řidič nákladního auta zásoboval tanky pohonnými hmotami.

Jeho jednotka postupovala přes Francii, překročila Rýn a pomohla osvobodit koncentrační tábor Ohrdruf, který byl pobočkou koncentračního tábora Buchenwald. Byl to první koncentrační tábor osvobozený Američany. Kantor odešel z armády 16. prosince 1945, celkem se zúčastnil pěti tažení.

Oba veteráni by měli do Česka přiletět v těchto dnech, jejich účast na konkrétních akcích oslav se bude ještě upřesňovat.

Letos se program slavností vyhne náměstí Republiky, kde se pracuje na částečné revitalizaci. „Ale myslím, že lidé tím nebudou trpět, protože jsme část programu přesunuli za obchodní centrum Plaza. Tam může být benefitem amfiteátr, kde je možné si sednout a například sledovat hudební program,“ řekla Jana Komišová z plzeňského magistrátu. Potvrdila, že na slavnosti by měla dorazit řada rodin dalších veteránů.

Divácky atraktivní tradiční přehlídka Convoy of Liberty se odehraje v v sobotu 3. května. V čele kolony zhruba tří stovek historických vojenských vozidel lidé uvidí bojovou formaci 16. obrněné divize. Do Plzně se po nějaké době vrátí americký lehký tank M24 Chaffee, který doplní ikonický M4A4 Sherman George Thompson a stíhač tanků M36 Jackson.

O podívanou na obloze se při konvoji postarají historické letouny jako P-51D Mustang, Harvard Mk. II nebo Boeing B-75 Stearman. Tato letadla se divákům představí už v pátek 1. května při slavnostním zahájení, kdy provedou průlety nad areálem za obchodním centrem Plaza.

Časy druhé světové války připomene také několik dobových vojenských kempů. Život amerických jednotek, které do Plzně vstoupily jako první, ukáže 16. obrněná divize US Army v Křižíkových sadech.

Návštěvníci uvidí desítky kusů lehké i těžké obrněné techniky. Kromě techniky tábor předvede logistické zázemí dobové armády, jako byly polní dílna pro opravy techniky, vojenské ubikace, stanoviště vojenské policie a autentická polní kuchyně s kompletním dobovým vybavením.

„Chceme připomínat i úlohu Čechoslováků ve druhé světové válce i v odboji. Celý kemp za Plazou bude věnovaný klubu Samostatné československé obrněné brigády a RAF,“ uvedla Jana Komišová.

Expozice v parku za Plazou nabídne britskou dobovou techniku, se kterou se českoslovenští vojáci vraceli do vlasti. Program je koncipován jako živá historie s bohatým interaktivním obsahem.

K vidění bude ošetřovna, polní dílny a dobové stravování. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, ukázky střelby a pravidelný výcvik vojáků. Speciální sekce se zaměří na život v protektorátu a přehlídku tehdejší módy. Zájemci si mohou vyzkoušet speciální výcvikovou dráhu pro rekruty nebo absolvovat trasu, za jejíž zdolání čeká na každé dítě zasloužená odměna.

V sousedním kempu věnovaném britskému Královskému letectvu (RAF) budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost nahlédnout do zázemí československých letců, ale i do méně známé historie ženských pomocných sborů. Program nabídne výstavy a dynamické ukázky, které přiblíží napětí a každodennost na válečných letištích.

Podle Jany Komišové bude lákavý i program zahajovacího dne slavností 1. května s koncertem Plzeňské filharmonie nebo seskoky parašutistů a přelety historických letadel.

Podrobný program letošních Slavností svobody v Plzni je na webu: slavnostisvobody.cz.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

