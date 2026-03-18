Mimořádné slevy z předplatného na jízdné? Zájem o ně byl minimální

Jaroslav Nedvěd
  10:52aktualizováno  10:52
Dočasné mimořádné slevy z předplatného na jízdné ve veřejné dopravě, které vloni vyhlásilo vedení Plzeňského kraje, měly být podle představitelů hejtmanství finanční pomocí občanům a zároveň propagací veřejné dopravy. Závěrečná data o výsledku nicméně naznačují, že akce úspěšná nebyla a o slevu mělo zájem minimum lidí.

Vlak Českých drah s nápisy Plzeňský kraj na plzeňském hlavním vlakovém nádraží (6. června 2022) | foto: MAFRA

Po podnětu hejtmana Kamala Farhana z ANO byly loni slevy na předplatném vyhlášené pro období od července do konce roku pouze pro některé skupiny cestujících. Opozice jejich zavedení kritizovala. Viděla v nich především snahu získat více voličů před podzimními volbami do poslanecké sněmovny v duchu hesla hnutí ANO o tom, že vrátí lidem, co jim vláda vzala.

Kritici upozorňovali, že pravidla pro slevy na předplatném jsou pro zájemce hodně komplikovaná, protože o ně museli žádat zpětně v krajském systému eDotace a navíc byly slevy určené pro značně omezený okruh lidí.

Slevy jen pro některé skupiny

Mimořádné dodatečné zvýhodnění ve výši 25 procent z ceny plného předplatného se týkalo dětí ve věku 6 až 15 let, mládeže ve věku 15 až 18 let, studentů ve věku 18 až 26 let, osob ve věku do 65 let, které mají přiznánu invaliditu 3. stupně nebo pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, ale také lidí starších 65 let, kteří si zakoupili minimálně měsíční předplatné pro období od 01. 07. 2025 do 31. 12. 2025.

„Lidé vás budou zpětně prostřednictvím formuláře eDotace žádat o to, abyste jim milostivě dali dar,“ poukazoval na náročnost procesu Michal Vozobule z opoziční TOP 09. Upozornil, že ze slev byli vyloučeni například držitelé ročního předplatného nebo lidé, kteří si po 1. červenci koupí předplatné na déle než šest měsíců. „Netýká se to válečných veteránů, matek na mateřské dovolené ani lidí v hmotné nouzi,“ upozorňoval. Mimořádné slevy označil za nesystémový krok.

Hejtman Kamal Farhan na to reagoval tvrzením, že nevidí nic špatného na podpoře obyvatel kraje. „Myslím, že je to dobrá věc. Takhle jsme prostě rozhodli v rámci rady. Já to vnímám dobře, když něco děláme pro občany. Když dostanou slevu, tak to uvítají,“ uvedl.

Kraj chtěl získat víc cestujících

Hejtmana podporoval primátor Roman Zarzycký z ANO. „Celkem chápu, že se kraj snaží kompenzovat to, co česká vláda lidem vzala, protože to byl také jeden z našich sloganů. Já jsem za tu akci rád,“ prohlásil. Zároveň připustil, že nedokáže posoudit, jestli míra podpory byla správě stanovena.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN slevy 25 procent z hodnoty předplatného označil za jednu z akcí na přilákání většího množství lidí do veřejné dopravy. „Chceme nalákat další. Chceme, aby si kupovali měsíční jízdenky, aby se z nich stali pravidelní cestující,“ argumentoval.

Výsledek akce? Bylo podáno 238 žádostí a na slevách vyplaceno celkem 136 129 tisíc korun. Podle vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Dušana Pakandla se částky vyplacené na jednu osobu pohybovaly od 80 do zhruba 1200 korun. Hejtmanství přitom původně loni počítalo s tím, že může přijít až 25 tisíc žádostí o slevy v hodnotě až 15 milionů korun.

Volební kampaň ANO za krajské peníze?

Michal Vozobule se domnívá, že výsledná data dokládají, že mimořádné slevy z hlediska úspory pro cestující i z hlediska propagace veřejné dopravy neměly téměř žádný význam. Tvrdí, že navíc zhruba 250 tisíc stála kraj úprava softwaru pro vyřizování žádostí. „Udělali všechno pro to, aby vznikla populistická věc, která pomohla ANO ve volbách – a zároveň aby to občané ani nepocítili. To je podle mě ta nejhorší varianta, obecně výsměch lidem. Byla to v podstatě volební kampaň ANO za krajské peníze,“ prohlásil.

A co výsledku slevové akce říká náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek? „Bylo to zvýhodnění těch, kteří mají předplatné. Tu možnost zase tolik lidí nevyužilo. Udělali jsme to jako jednu z věcí na podporu předplatného, byla kolem toho nějaká publicita, byl určitý zájem, ale částky té slevy nejsou pro lidi tolik zajímavé, protože máme v Plzeňském kraji levné jízdné. Tím pádem to pro lidi nebylo tak atraktivní,“ konstatoval Čížek.

