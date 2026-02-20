Protože po změně zákona neměl k věcem potřebné posudky a povolení, za prodej několika předmětů ze slonoviny a držení desítek dalších včetně malého bubeníka vyřezaného ze zuboviny vorvaně, policie starožitníka obvinila z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, jak se trestný čin jmenuje. Loni soudce pravomocně uznal jeho vinu, do teď se ale táhl spor o trest.
Státní zástupkyně kromě propadnutí sbírky opakovaně trvá na tom, že muž musí být odsouzený k peněžitému trestu, a to ve výši nejméně dva miliony korun.
O propadnutí předmětů soudce rozhodl v pátek už podruhé. Ale ani na druhý pokus neuspěla státní zástupkyně s výší pokuty. V pátek samosoudce Josef Prach vyměřil starožitníkovi opět povinnost zaplatit 200 000 korun. Nově nařídil, aby policie vrátila ze zabavených věcí konkrétních sedm sošek, váz a hodin se slonovinou, které nepatřily souzenému, ale zdědila je jeho žena.
Celníci našli ve starožitnictví slonovinu za šest milionů včetně dvou klů
„Jsem si vědom, že státní zástupkyně podávala odvolání proti prvnímu trestu a nový rozsudek je paradoxně ještě příznivější. Bylo ale prokázáno, že některé z předmětů nebyly majetkem obžalovaného,“ vysvětlil soudce. Verdikt není pravomocný. Odsouzený se vzdal možnosti odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu.
Při vynášení rozsudku koukal třiašedesátiletý starožitník do desky stolu před sebou. „Přišel jsem o věci, které jsem sbíral celý život. Jde o historické předměty staré 100 i více let, většinu jsem jich měl už na začátku 90. let minulého století. Když sbírka propadne státu, co s ní bude? Zničí ji? Alespoň kdyby skončila v nějakém muzeu, aby se zachovala. Ke každé z těch věcí mám osobní vztah, příběh,“ podotkl Sláma při odchodu ze soudu.
Jeho advokát Pavel Roubal připomněl, že i když mezinárodní úmluvy nesměřují proti starožitnostem, pokud takové věci vlastníte a nemáte k nim posudek, můžete mít problém. Starožitník se podle něj dostal do problémů, když si k předmětům starým nejméně 100 let snažil vyřídit na úřadech potřebná povolení.
Sošku prodal policejnímu agentovi
„Do roku 2022 se s těmito věcmi obchodovat mohlo, když byl prokázaný původ. V lednu 2022 se to zpřísnilo, od té doby musíte mít povolení. Povolení získáte od úřadu, když předložíte doklady o původu věcí,“ shrnul advokát.
Sláma měl ve svém starožitnictví hodně věcí vystavených, na některých sochách byly i cenovky. Jednu ze sošek prodal v roce 2022 policejnímu agentovi.
„Já ho upozorňoval, že prodej nejde uskutečnit bez povolení. On na mě tlačil, přemluvil mě, abych prodal,“ řekl Sláma.
Razii nejen ve starožitnictví v centru Plzně provedla policie v září 2022. Muži hrozilo až pět let vězení. Podle platných zákonů se nesmí kvůli ochraně slonů obchodovat se slonovinou a věcmi z ní vzniklými po roce 1947.