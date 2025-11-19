Výšková budova plánovaná na plzeňských Slovanech budí u místních obavy

Jaroslav Nedvěd
  14:12aktualizováno  14:12
Na křižovatce ulic Slovanské a Malostranské může vyrůst výšková budova. Počítá s tím změna územního plánu, kterou schválili zastupitelé Plzně. V tom, aby s možnost stavby vysoké dominanty územní plán v daném místě umožňoval, zřejmě sehrálo podstatnou roli souhlasné stanovisko městského obvodu Plzeň 2 Slovany. Nesouhlasili s tím ale někteří obyvatelé oblasti.
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu mohl vyrůst vysoký dům. Budí to nevoli obyvatel. (11. listopadu 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Poukazovali na to, že výškový objekt se do lokality, kde převažují dvoupatrové domy, nehodí, upozorňovali, že místo je už nyní velmi zatížené dopravou a že další zátěž zhorší v místě podmínky pro bydlení.

Zastánci toho, aby územní plán výškou až čtyřicetimetrovou dominantu umožňoval, upozorňují, že pokud by někdo chtěl takový objekt stavět, musel by se vypořádat s náročnými podmínkami úřadů. Nicméně zástupci Útvaru koncepce a rozvoje a stavebního úřadu před časem výhrady nesouhlasících občanů uznali a navrhli, aby územní plán v dotčeném místě výškovou stavbu neumožňoval.

Situace se pak náhle změnila po tom, co městský obvod schválil, aby v místě územní plán vysokou dominantu připouštěl.

Z Borů trčí věžáky, přesto patří sídliště s lesoparkem k nejzdařilejším

Při jednání zastupitelů města Michal Vozobule z TOP 09 žádal o vysvětlení, proč úřady nejprve vyhověly námitce občanů proti možné stavbě výškové dominanty a pak svůj postoj změnily. „V jednu chvíli jste akceptovali, že názor lidí je relevantní, vyhověli jste mu. Zároveň říkáte, že ta dominanta je tam možná. Není mi jasné, proč do toho vstupuje znova a na sílu tam vracíme tu potenciální výškovou budovu?“ zajímal se Vozobule. Ten považuje argumenty občanů proti možné výstavbě vysokého domu za oprávněné.

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů tvrdil, že pokud územní plán výškovou budovou v místě umožňuje, jedná se pouze o doporučení, které nemá vliv na to, jestli se tam něco stavět smí, nebo ne. Podle Bosáka se při návrhu změny územního plánu, který připouští stavby výškové dominanty vycházelo z doporučení odborníků.

„Lidé za strachu, že se tam něco takového objeví, sepsali petici,“ uvedl Bosák. Podle něho pak pořizovatel návrhu dospěl k návrhu, že není nezbytné, aby územní plán označil území za vhodné pro výškovou dominantu. Náměstek tvrdí, že to však nic neměnilo na tom, že by někdo mohl přijít se záměrem tam výškovou budovu postavit. Musel by však prokázat, že je tam takový objekt vhodný. Bosák upozorňoval, že zastupitelstvo obvodu vydalo usnesení, kterým požadovalo, aby lokalita byla označena za vhodnou pro výškovou budovu. Na základě toho se prý pořizovatel návrhu po dohodě s Bosákem rozhodl označení tam vrátit.

Náměstek zdůrazňoval, že to nicméně nezakládá právo tam něco postavit. „Aby bylo jasno, do textové části bylo doplněno ustanovení, že jakákoliv výstavba musí být prověřena podle všech požadavků legislativy a prověřena odborně, jestli nebude mít vliv na ráz krajiny a další veřejné zájmy, které v tom území máme,“ argumentoval Bosák.

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner z ODS upozornil, že pro rozhodnutí zastupitelů městské části ponechat v územním plánu možnost výškové dominanty hlasovalo 18 z 19 přítomných zastupitelů.

Do třetice. Frekventovanou spojnici mezi Slovany a Lobzy uzavřou v pondělí

Jiří Lodr z KDU-ČSL naproti tomu prohlásil, že v dotčené lokalitě žije a že je její zatížení automobilovou dopravou už nyní obrovské a že si nedovede představit, že by v místě vznikla vysoká budova s mnoha byty.

Paradoxně i náměstek Bosák tvrdil, že si také neumí představit, že tam vznikne výšková budova s desítkami bytů a bude mít vyřešené parkování, které by zřejmě muselo být pod zemí, což by stavbu značně prodražilo.

Petr Suchý z TOP 09 znovu připomínal odmítavý postoj občanů a doporučoval jim vyjít vstříc a přijmout územní plán bez sporného označení dotčené lokality.

Rozhodnutí městského obvodu Plzeň – Slovany, na které se zástupci města odvolávali, zpochybňuje jeden z tamních zastupitelů David Soukup z TOP 09. Tvrdí, že při hlasování neohlásili střet zájmů dva lidé, kteří mají vazby na firmy, které pozemek u křižovatky Malostranské a Slovanské ulice vlastní.

Nejdřív archeologové, teď skála. Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá

Podle Soukupa se jedná o místostarostku Eva Trůkovou z ODS a Ladislava Uhrina z ODS. Soukup je přesvědčen, že podle zákona měli v dané záležitosti oznámit střet zájmů. Tvrdí, že Nejvyšší soud v podobných případech pochybení toho typu označil za systémovou podjatost a na základě toho rozhodnutí zrušil. „Já na to upozorňuju a rozhodně nebudu mlčet,“ prohlásil.

Uvedl, že na magistrát podal podnět k prověření možného porušení zákona. Soukup uvádí, že neslyšel důvod, proč se zastupitelstvo obvodu rozhodlo jít proti vůli občanů, kteří se výstavby výškové dominanty obávají.

Starosta Lumír Aschenbrenner říká, že zastupitelé obvodu se jednoduše rozhodli možnost vybudování výškové dominanty v územním plánu ponechat.

A co říká na možný střet zájmů některých zastupitelů v případě hlasování o této záležitosti? „Já jsem si jenom dohledal, jestli jsou vlastníky pozemků, a to nejsou. Jestli tam mají další vztahy, to nevím. Ať si o střetu zájmů rozhodne někdo tam, kam to poslal kolega Soukup,“ konstatoval starosta.

